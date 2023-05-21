اليوم السابع
Ads
الأحد، 21 مايو 2023 11:52 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

سفير عُمان: التعاون الاقتصادى مع مصر يحظى باهتمام كبير خلال زيارة السلطان

الأحد، 21 مايو 2023 11:21 ص
سفير عُمان: التعاون الاقتصادى مع مصر يحظى باهتمام كبير خلال زيارة السلطان سفير سلطنة عمان لدى القاهرة
إيمان حنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد سفير سلطنة عمان مندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالله الرحبى، أن الملف الاقتصادى سيحظى باهتمام كبير خلال الزيارة التى يبدأها السلطان هيثم بن طارق اليوم إلى مصر، وأوضح الرحبى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" ، أن الجانب الاقتصادى سوف يستحوز على جانب كبير من المباحثات خلال زيارة السلطان.
 
ومن المقرر أن تشهد الزيارة توقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية ومذكرات التفاهم، ضمنها اتفاقية فى مجال الازدواج الضريبى، وأخرى فى مجال التعاون المالى، وهناك 6 اتفاقيات قيد الدراسة وسيتم الانتهاء من ذلك قريبا، إضافة إلى وجود 41 مذكرة تفاهم بين مصر والسلطنة.
 
وأشار الرحبى، إلى أنه يُعقد غدا الاثنين ملتقى اقتصادى يجمع وزيرى المالية والتجارة والصناعة ورئيس جهاز الاستثمار العمانى مع عدد من كبار المستثمرين ورجال الأعمال المصريين، سيطرح خلاله فرص التعاون المتاحة فى مختلف الأنشطة الاقتصادية فى البلدين .
 
وأضاف الرحبى قائلا :"أؤكد هنا أن تعظيم حجم الاستثمارات بين البلدين يأتى فى مقدمة أولويتنا، وذلك فى إطار رؤية مصر 2030 ورؤية عُمان 2040 ، وبما يرقى لحجم العلاقات السياسية والدبلوماسية ويصب فى صالح الشعبين".
وأضاف فى تصريحاته، خلال العامين الماضيين كانت هناك الكثير من الوفود العُمانية الاقتصادية التى زارت مصر للاطلاع على الفرص الاستثمارية، ونحن نبذل جهود كبيرة لإطلاع المستثمرين العُمانيين على الفرص الاستثمارية فى مصر ، ونتوقع انطلاقة جديدة للتعاون الاقتصادى بين مصر وعُمان.
 
 

اخبار مصر

سلطنة عمان ومصر

زيارة سلطان عمان لمصر

العلاقات المصرية العمانية

التعاون الاقتصادى بين مصر وعُمان



الموضوعات المتعلقة

سفير عمان بالقاهرة: زيارة السلطان انطلاقة مهمة فى مسار العلاقات المصرية العمانية

السبت، 20 مايو 2023 02:15 م

سفير عُمان بالقاهرة: زيارة السلطان هيثم لمصر تؤكد على اهتمام الحكومة العُمانية بمصر

الخميس، 18 مايو 2023 11:48 ص

سفير عمان بالقاهرة يشيد بالإنجازات التى حققتها الحكومة المصرية فى العاصمة الإدارية

الخميس، 06 أبريل 2023 01:54 م

سفير عمان بالقاهرة لـ(أ ش أ): الدول العربية تربط مبادئ حقوق الإنسان بخططها الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة

الإثنين، 28 فبراير 2022 08:16 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة