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تعليم الجيزة: تطبيق أقصى عقوبة على محاولات الغش بامتحانات الشهادة الإعدادية

الأحد، 21 مايو 2023 02:48 م
تعليم الجيزة: تطبيق أقصى عقوبة على محاولات الغش بامتحانات الشهادة الإعدادية امتحانات - صورة أرشيفية
كتبت - مرام محمد

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شدد أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، على تطبيق أقصى عقوبة لمحاولات الغش في امتحانات الشهادة الإعدادية، مشيرا إلى أن الشهادة الإعدادية تعتبر بروفة قوية قبل امتحانات الثانوية العامة.

ونبه مدير المديرية على عدم اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان حتى وإن كانت مغلقة، وذلك حتى يتحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، كما دعا الطلاب إلى بذل مزيد من الجهد والمذاكرة للحصول على أعلى الدرجات.

وأدى طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة اليوم الأحد الموافق 21 مايو، امتحان مادتي الجبر، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، وذلك وفقا لجدول الامتحانات المُعلن من قبل مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

وأكد مدير الديرية، أنه تم التجهيز المسبق لاستقبال العملية الامتحانية، حيث تم التأكيد على توافر وسائل التهوية والانارة اللازمة داخل اللجان وإجراء الصيانات البسيطة إلى جانب تكثيف أعمال التعقيم والتطهير والتنظيف لمقار اللجان قبل وبعد أداء الامتحانات.

وأوضح أنه تم توجيه مديري الإدارات التعليمية باتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة في لجان الامتحانات من التطهير الدوري وتحقيق التباعد بين الطلاب مع المتابعة الدورية لسير العملية الإمتحانية لإزالة أي معوقات، مشيرا أنه تم التشديد على عدم اصطحاب الهاتف المحمول حتى لا يتعرض الطالب للمساءلة القانونية.


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