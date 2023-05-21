المصرية للاتصالات تعلن عن القوائم المالية للربع الأول يوم 30 مايو الجاري

كتبت هبة السيد

قالت الشركة المصرية للاتصالات، إنه من المقرر الإعلان عن القوائم المالية المجمعة والمستقلة لها عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس عام 2023، والمعدة وفقًا للمعايير المحاسبية المصرية، وذلك قبل بدء جلسة التداول يوم الثلاثاء الموافق 30 مايو 2023 بكل من البورصة المصرية وبورصة لندن.

حققت الشركة المصرية للاتصالات، إجمالي إيرادات بلغت 44.3 مليار جنيه خلال عام 2023 محققًا نموًا قدره 19% مقارنة بالعام السابق، مدفوعاً بزيادة إيرادات وحدات أعمال التجزئة ووحدات أعمال الجملة (بنسبة نمو 21% و17% على الترتيب)، وارتفعت إيرادات خدمات البيانات بـ 3.2 مليار جنيه مقارنة بالعام السابق مع زيادة الإيرادات الأخرى لوحدة أعمال المؤسسات بمبلغ 0.9 مليار جنيه وحققت إيرادات الكوابل نفس تلك الزيادة مقارنة بالعام السابق.

وأظهرت الشركة نموًا في قاعدة عملائها على مستوى كافة الخدمات المقدمة مقارنة بالعام الماضي، وارتفع عدد مشتركي الهاتف الثابت بنسبة 5% وعدد عملاء الإنترنت فائق السرعة الثابت بنسبة 9% وكذلك ارتفع عدد مشتركي خدمات المحمول بحوالي 3 ملايين عميل مدعوما بزيادة عملاء المبادرات والمشاريع الحكومية والبالغ عددهم 1.5 مليون مشترك جديد.

وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 9.2 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 9% مقارنة بالعام السابق، مدعوما بالأداء التشغيلي المتميز، وبتحييد أثر بعض البنود الاستثنائية كفروق العملة والمخصصات المذكورة سابقا والانخفاض في إيرادات الاستثمار من فودافون مصر والذي يرجع بشكل رئيسي لانخفاض قيمة العملة، يصل صافي الربح بعد الضرائب إلى 10.1 مليار جنيه محققا نموا بنسبة 31% مقارنة بالعام السابق محققا هامش قدره 23%.