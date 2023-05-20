"القومى للمرأة" بشمال سيناء ينظم أمسية الأسرة المصرية بحى الكرامة

شمال سيناء - محمد حسين

نظّم فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة شمال سيناء، بالتعاون مع مؤسسة " حياة كريمة "، في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، "أمسيات الأسرة المصرية" في حي الكرامة شرق مدينة العريش .

وأعلن فرع القومى للمرأة بشمال سيناء انه تأتي هذه الفعالية ضمن الانشطة بالقرى التي تشملها محافظات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتستهدف استكمال مسيرة العمل بحملات التوعية لنشر رسائل المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

واستهدفت الفعالية عددًا قدره 170 طفلا و300 سيدة و34 رجلا، وشملت الأمسيات عدة أنشطة من بينها عروض فنية ثقافية تتناول الرسائل الأساسية للمشروع بأسلوب مبسط، وذلك من خلال الأراجوز والعرائس المتحركة "فصيلة ورشيدة"، بهدف تشكيل حوار تفاعلي مباشر مع الجمهور. كما شملت الفعالية أيضًا إنشادا دينيا وأغاني وطنية، وتم عمل مسابقات وتوزيع هدايا عينية على الأطفال والسيدات.

وتأتي هذه الفعالية ضمن جهود المجلس القومي للمرأة لتوعية المجتمعات بأهمية تنمية الأسرة المصرية، وتحقيق التنمية المستدامة في المجتماعات المصرية، من خلال تعزيز القيم الأسرية وإشراك الأفراد في الحوار وتبادل المعرفة والمهارات.

وتعكس هذه الفعالية التزام المجلس القومي للمرأة بتحقيق التنمية المستدامة في مصر، وتحقيق أهداف المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية في السياق الثقافي والاجتماعي والاقتصادي.