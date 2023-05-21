اليوم السابع
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إصابة شخصين نتيجة انقلاب سيارة بالقرب من كوبرى الفردان بالإسماعيلية

الأحد، 21 مايو 2023 03:26 م
إصابة شخصين نتيجة انقلاب سيارة بالقرب من كوبرى الفردان بالإسماعيلية جانب من الحادث
الإسماعيلية- صبرى غانم

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أصيب شخصين بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور نتيجة انقلاب السيارة النقل بمقطورة المحملة ببالتات علف"دريس" مواشى التى يستقلونها مدخل دوران كوبرى الفردان بالإسماعيلية وتم نقل المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لإسعافهم ورعايتهم طبيا. 
 
تلقي اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء هنري ابراهيم  مساعد محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة  يفيد انقلاب سيارة بمقطورة محملة بعلف حيوانات  أعلى كوبرى اليوترن الشمالي لقرية الفردان بالإسماعيلية ووجود مصابين. 
 
علي الفور انتقلت الاجهزة لمكان الحادث ودفع مرفق الإسعاف برئاسة الدكتور حسين كساب مدير مرفق اسعاف محافظة الاسماعيلية بسيارتي اسعاف وتبين اصابة السائق ومساعده وتم نقلهما  إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، وتم اعادة حركة المرور. 
 
وتحرر المحضر اللازم بالحادث وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيق.
 
جانب من الحادث (2)
جانب من الحادث (2)

جانب من الحادث (3)
جانب من الحادث (3)

جانب من الحادث (1)
جانب من الحادث (1)

 


الاسماعيلية

كوبرى الفردان

انقلاب سيارة نقل

امن الاسماعيلية

الشبكة الوطنية للطوارىء



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