أخبار مصر.. الحكومة تنفى إلغاء الدعم الاستثنائى على بطاقات التموين لشهر يونيو

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها نفى الحكومة ما تردد من أنباء بشأن إصدار قرار بإلغاء صرف الدعم الاستثنائي المقرر على البطاقات التموينية لشهر يونيو المقبل.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

الحكومة تنفى إلغاء صرف الدعم الاستثنائى المقرر على بطاقات التموين لشهر يونيو

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه في ضوء ما تردد من أنباء بشأن إصدار قرار بإلغاء صرف الدعم الاستثنائي المقرر على البطاقات التموينية لشهر يونيو المقبل

بدء جلسات الأسبوع الثانى للحوار الوطنى لمناقشة قانون المحليات والأحزاب

بدأت منذ قليل فعاليات جلسات المحور السياسي للحوار الوطني بمناقشة بعض القضايا الهامة، وذلك فى مستهل الأسبوع الثانى للجلسات. مصر ترحب بتوقيع الأطراف السودانية على اتفاق هدنة فى جدة رحبت مصر بتوقيع الأطراف السودانية المشاركة في محادثات جدة على اتفاق للهدنة لمدة أسبوع، جاء ذلك في تدوينة نشرها المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد عبر تويتر. سلطان عُمان يبدأ زيارته لمصر اليوم وتمتد يومين يبدأ سلطان عُمان السلطان هيثم بن طارق ، اليوم الأحد، زيارته الأولى إلى مصر والتى تستمر يومين، يستهلها بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى. الصحة: توعية 2484 من المواطنين ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة بـ16 محافظة أعلنت وزارة الصحة والسكان، عقد 52 ندوة تثقيفية لطلبة المعاهد الفنية الصحية، ومدارس التمريض، بالإضافة إلى المترددين على عيادات فحص المقبلين على الزواج، وذلك بـ16 محافظة، خلال الربع الأول من العام الجارى. مؤتمر صحفى بحضور 5 وزراء لعرض مشروعات الطاقة الشمسية من شرم الشيخ غدا تستضيف مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء غدا الإثنين فعاليات مؤتمر صحفى لعرض مشروعات الطاقة الشمسية بإجمالى قدرات تتعدى 40 ميجاوات، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وزراء الكهرباء، والسياحة والآثار، والتجارة والصناعة، والطيران المدنى، ومحافظ جنوب سيناء، وأليساندرو فراكاسيتي - الممثل المقيم للبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، باحد فنادق شرم. التعليم تبدأ اليوم تسليم أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2023 للمديريات أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، أنه سيتم تسليم بطاقات أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2023، للمديريات التعليمية اليوم الأحد 21 مايو الجارى، تمهيدًا لتسليمها للطلاب من خلال المدارس غدا الاثنين 22 مايو، موضحة أن كل مديرية سوف ترسل مندوبا لاستلام أرقام الجلوس وتسليمها للمدارس الثانوية لتجهيزها للطلاب . مصر تدين اقتحام مسئول إسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك أدانت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الأحد ، اقتحام وزير إسرائيلي للمسجد الأقصى الشريف برفقة مجموعة من العناصر المتطرفة، مؤكدةً أن مثل هذه التصرفات الاستفزازية تتنافى مع ما يجب أن يتحلى به المسئولون الرسميون من حكمة ومسئولية.

شكاوى من صعوبة الجبر لإعدادية الجيزة.. والتعليم: فى مستوى الطالب المتوسط

شكا أولياء الأمور وطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة من صعوبة امتحان مادة الجبر للشهادة الإعدادية لنهاية العام، مؤكدين أن الأسئلة طويلة والامتحان ثقيل وبه جزئيات كثيرة ومستوى الأسئلة صعب، مطالبين بمراعاة صعوبة الأسئلة عند تصحيح الامتحان. "التموين" تطرح كيس مكرونة 800 جرام على البطاقات بسعر 13 جنيها تحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على إتاحة العديد من السلع الغذائية لأصحاب البطاقات التموينية ويتم صرفها بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على بطاقات التموين، حيث يتم طرح كيس المكرونة زنة 800 جرام بسعر 13 جنيها للكيلو على بطاقات التموين، بجانب أيضا طرح جميع السلع الأساسية بأسعار مخفضة مقارنة بنفس أسعار المنتجات المثيلة في الأسواق الأخرى.

الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة اليوم ونشاط رياح.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة