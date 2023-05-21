أبو الغيط يرحب بتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار قصير الأمد فى السودان

بيشوى رمزى

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بتوقيع ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، على اتفاق لوقف إطلاق النار قصير الأمد لمدة 7 أيام، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية أمس السبت، والذى يدخل حيز التنفيذ بعد 48 ساعة من توقيعه، وذلك من أجل تسهيل ايصال المساعدات الانسانية الطارئة واستعادة الخدمات الأساسية.

وشدد جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، علي ضرورة تنفيذ هذا الاتفاق والتعهدات الواردة فيه خصوصا بعد ان تداولت القمة العربية التي عقدت في جدة في الازمة السودانية وصدر قرار يدعم تلك المحادثات.