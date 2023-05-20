هبوط قطاعات البورصة خلال تعاملات الأسبوع باستثناء "البنوك" و"التعليم"

كتب هانى الحوتى

تراجعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، على رأسها خدمات النقل والشحن بنسبة 8.4%، أعقبه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 7.5%، يليه قطاع العقارات بنسبة 5.5%، وهبط قطاعي الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، ومواد البناء بنسبة 4.6%، 4%، وانخفضت قطاعات الأغذية والمشروبات والتبغ، والتجارة والموزعون، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 3.8%، 3.7%، 3.7%، على التوالي.

كما تراجعت قطاعات الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة والترفيه، والورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 1.5%، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.1%، وأخيرًا قطاعي الخدمات المالية غير المصرفية، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.5%، 0.2%، على التوالي، فيما ارتفع قطاعا الخدمات التعليمية، والبنوك بنسبة 3.7%، 0.7%، على التوالي.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد تراجع بنسبة 3.04% ليغلق عند مستوى 16745.54 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 3.25% ليغلق عند مستوى 2962.04 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" انخفاضًا بنسبة 3.11% ليغلق عند مستوى 4497.03 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 3.46% ليغلق عند مستوى 20026.92 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 1.31% ليغلق عند مستوى 3745.36 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 36.4 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.092 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 3.2%، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 685.3 مليار جنيه إلى 661.6 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 3.5%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 221.7 مليار جنيه إلى 209.7 مليار جنيه بنسبة انخفاض 5.4%.

كما تراجع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 907 مليار جنيه إلى 871.3 مليار جنيه بنسبة انخفاض 3.9%، وهبط رأس المال السوقي لبورصة النيل من 1.4 مليار جنيه إلى 1.4 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.5%.