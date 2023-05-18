صعود 9 قطاعات بالبورصة بجلسة الخميس على رأسها "التعليم" بنسبة 1.7%

كتب هانى الحوتى

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ ارتفعت 9 قطاعات على رأسها الخدمات التعليمية بنسبة 1.7%، أعقبه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.2%، يليه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 1%، وصعد قطاعي المقاولات والإنشاءات الهندسية، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.9%، وقفز قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.6%، وزاد قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.4%، وأخيرًا قطاعي التجارة والموزعون، والعقارات بنسبة 0.2%.

فيما تراجعت 7 قطاعات على رأسها خدمات النقل والشحن بنسبة 1.5%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.3%، يليه مواد البناء بنسبة 1%، وهبط قطاعي الورق ومواد التعبئة والتغليف، والموارد الأساسية بنسبة 0.9%، وانخفض قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.8%، ونزل قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.4%.

وكان البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الرابعة على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، وسط تداولات تجاوزت 1.7 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.092 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 402.9 مليون ورقة مالية بقيمة 1.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 64.8 ألف عملية لعدد 203 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 87.78% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6%، والعرب على 6.22%، واستحوذت المؤسسات على 38.52% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 61.47%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية للبيع بقيمة 308.6 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 136.2 مليون جنيه، 5.3 مليون جنيه، 101.5 ألف جنيه، 87 ملايين جنيه، 79.9 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 16745 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 3035 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 20026 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 7004 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 2962 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 4497 نقطة، فيما قفز مؤشر تميز بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 3745 نقطة، وانخفض مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 1279 نقطة.