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محافظ الجيزة يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية فى بولاق الدكرور

السبت، 20 مايو 2023 09:50 ص
محافظ الجيزة يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية فى بولاق الدكرور اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
كتبت - مرام محمد

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تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، منذ قليل، سير امتحانات الشهادة الإعدادية بلجان مدرسة الشهيد محمد فاروق وهدان "بنين" التابعة لإدارة بولاق الدكرور التعليمية، وذلك للوقوف علي الإجراءات المتخذة لتوفير المناح الملائم للطلاب لأداء الامتحانات دون أي معوقات. 
 
واطمأن محافظ الجيزة خلال جولته على توافر كافة سبل الراحة للطلاب والتأكد من تحقيق الانضباط داخل وخارج لجان الامتحانات، مؤكدا على ضرورة تواجد الزائرة الصحية داخل المدارس للتدخل الفوري في حالة الطوارئ، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة في لجان الامتحانات والاهتمام بالنظافة اليومية للفناء ودورات المياه ورفع أية إشغالات أو مصادر للضوضاء من محيط المدرسة لتهيئة الجو الملائم للطلاب لتأدية الامتحانات على أكمل وجه.
 
وأشار اللواء أحمد راشد إلى أنه تم تخصيص غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة وربطها بغرف عمليات مديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية بالتنسيق مع غرف عمليات الأحياء والمراكز لمتابعة سير الامتحانات داخل جميع المدارس والعمل على حل أية معوقات قد تواجه الطلاب.
 
ووفقا لجدول الامتحانات، يؤدى الطلاب في اليوم الأول السبت 20 مايو فى تمام الساعة التاسعة صباحاً امتحان مادة اللغة العربية والخط، ويوم الأحد 21 مايو امتحان مادتي الجبر والإحصاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، وسيكون يوم الإثنين 22 مايو امتحان مادة الهندسة، ويوم الثلاثاء 23 مايو امتحان مادتي اللغة الاجنبية والتربية الدينية، ويوم الأربعاء 24 مايو مادة العلوم والتربية الفنية، وينتهى ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية يوم الخميس الموافق 25 مايو بامتحان مادة الدراسات الاجتماعية و(التربية الرياضية لطلاب مدرسة السعيدية الرياضية).

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