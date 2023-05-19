محافظ الجيزة يتفقد غدا لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

يتفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، صباح غد السبت، سير امتحانات الشهادة الإعدادية فى أول أيام امتحانات الفصل الدراسى الثاني للعام الدراسى 2023 /2022 "الدور الأول"، وذلك بعدد من لجان بولاق الدكرور وحي شمال؛ للوقوف على الإجراءات المتخذة وتوفير المناح الملائم للطلاب لأداء الامتحانات دون أى معوقات.

ومن المقرر أن تشهد جولة محافظ الجيزة، تفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمدرسة الشهيد محمد فاروق وهدان "بنين" ببولاق الدكرور، ولجان مدرسة رفاعة الطهطاوي "بنات" شمال الجيزة.

ووفقا لجدول الامتحانات، يؤدى الطلاب في اليوم الأول السبت 20 مايو فى تمام الساعة التاسعة صباحاً امتحان مادة اللغة العربية والخط، ويوم الأحد 21 مايو امتحان مادتي الجبر والإحصاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، وسيكون يوم الإثنين 22 مايو امتحان مادة الهندسة، ويوم الثلاثاء 23 مايو امتحان مادتي اللغة الاجنبية والتربية الدينية، ويوم الأربعاء 24 مايو مادة العلوم والتربية الفنية، وينتهى ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية يوم الخميس الموافق 25 مايو بامتحان مادة الدراسات الاجتماعية و(التربية الرياضية لطلاب مدرسة السعيديِة الرياضية).