اليوم السابع
Ads
الجمعة، 19 مايو 2023 10:10 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

محافظ الجيزة يتفقد غدا لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

الجمعة، 19 مايو 2023 09:43 م
محافظ الجيزة يتفقد غدا لجان امتحانات الشهادة الإعدادية اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
كتبت - مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يتفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، صباح غد السبت، سير امتحانات الشهادة الإعدادية فى أول أيام امتحانات الفصل الدراسى الثاني للعام الدراسى 2023 /2022 "الدور الأول"، وذلك بعدد من لجان بولاق الدكرور وحي شمال؛ للوقوف على الإجراءات المتخذة وتوفير المناح الملائم للطلاب لأداء الامتحانات دون أى معوقات.
 
ومن المقرر أن تشهد جولة محافظ الجيزة، تفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمدرسة الشهيد محمد فاروق وهدان "بنين" ببولاق الدكرور، ولجان مدرسة رفاعة الطهطاوي "بنات" شمال الجيزة.
 
ووفقا لجدول الامتحانات، يؤدى الطلاب في اليوم الأول السبت 20 مايو فى تمام الساعة التاسعة صباحاً امتحان مادة اللغة العربية والخط، ويوم الأحد 21 مايو امتحان مادتي الجبر والإحصاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، وسيكون يوم الإثنين 22 مايو امتحان مادة الهندسة، ويوم الثلاثاء 23 مايو امتحان مادتي اللغة الاجنبية والتربية الدينية، ويوم الأربعاء 24 مايو مادة العلوم والتربية الفنية، وينتهى ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية يوم الخميس الموافق 25 مايو بامتحان مادة الدراسات الاجتماعية و(التربية الرياضية لطلاب مدرسة السعيديِة الرياضية).
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


امتحانات صفوف النقل

امتحانات النقل

التربية والتعليم

وزارة التعليم

نظام امتحانات النقل 2023

وزارة التربية والتَعليم

امتحانات النقل 2023

موعد امتحانات صفوف النقل

جدول امتحانات صفوف النقل

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الرابع الابتدائي

جدول امتحانات الترم الثاني 2023

جدول امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الرابع الابتدائي

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الثالث الاعدادي

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 الابتدائي

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الثاني الاعدادي

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 الصف الأول الثانوي

جدول امتحانات الصف الأول الاعدادي الترم الثاني 2023

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2023

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي 2023

الشهادة الاعدادية

امتحانات الشهادة الاعدادية

جدول امتحانات الشهادة الاعدادية في الجيزة

امتحانات الشهادة الاعدادية 2023

امتحانات الصف السادس الابتدائي

الصف السادس الابتدائي

امتحانات الدبلومات الفنية

امتحانات الشهادة الاعدادية في الجيزة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة