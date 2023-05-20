تداول أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية فى عدة محافظات والتعليم تحقق

كتب محمود طه حسين

تداولت صفحات الغش على تطبيق تليجرام صورا من أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني، منها امتحان مادة الجبر لطلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة وأسيوط وكفر الشيخ وقنا وبعض المحافظات الأخرى، فيما أكدت المديريات التعليمية تتبع الأوراق الامتحانية المتداولة للتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع وتطبيق القانون الخاص بإلغاء امتحانات الطلاب المتورطين فى تصوير الأسئلة والأجوبة ونشرها على صفحات الغش.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تشديد الملاحظة بلجان امتحانات الشهادات العامة سواء الشهادة الإعدادية أو الثانوية العامة والفنية للتصدى لمحاولات الغش بالامتحانات، مشددة على تطبيق القانون بحسم على أية مخالفات بالاختبارات، مضيفة أن تصوير الأسئلة والأجوبة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعى وجروبات التليجرام عقوبتها الحرمان عامين من الامتحانات.

وانطلق الأسبوع الماضى امتحان نهاية العام الدراسى لطلبة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، وحسب جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة يؤدى الطلاب الاربعاء امتحان مادة اللغة العربية والخط والاملاء والخميس الدراسات الاجتماعية والتربية الدينية والسبت الجبر والاحصاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والأحد اللغة الأجنبية والاثنين الهندسة والتربية الفنية والثلاثاء مادة العلوم.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير الجو الملائم للطلاب لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر وتحقيق الهدف المطلوب لنجاح عملية الامتحانات بكافة المراحل وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

وحذرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة من الغش أو تصوير أسئلة الامتحان فى اى مادة، مشددة على أنه سيتم تطبيق القانون بحزم على اى واقعة غش أو إخلال بأعمال الامتحانات.

وتنطلق السبت المقبل امتحان العملى لشهادة الدبلومات الفنية، و27 مايو الجارى للامتحانات النظرية، بينما تنطلق امتحانات الثانوية العامة 12 يونيو المقبل.