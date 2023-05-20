ما يمكن أن يفعله ارتفاع ضغط الدم بجسمك

كتبت نهير عبد النبى

ارتفاع ضغط الدم واحد من أبرز المشاكل الصحية التي يعانى منها الكثيرون وتؤثر بشكل كبير على كبار السن وهنا ينصح بالمتابعة الدورية مع الطبيب وذلك لأن ارتفاع ضغط الدم قد يسبب مخاطر كثيرة وحسب ما ذكره موقع webmd فهى:

تلف الشريان

يجب أن تكون الشرايين قوية ونابضة وسلسة لنقل الدم بسهولة من قلبك ورئتيك إلى أعضائك والأنسجة الأخرى ضغط الدم المرتفع ، أو HBP ، يدفع بقوة على جدران الشرايين هذا يضر بالداخل ويسبب تجمع الدهون أو "البلاك" هذه اللويحة تجعل الشرايين أكثر تيبسًا وضيقًا ، لذلك لا يمكنهم القيام بعملهم أيضًا.

تمدد الأوعية الدموية

يحدث عندما يدفع الضغط جزءًا من جدار الشريان ويضعفه إذا انكسر ، يمكن أن ينزف في جسمك ، وقد يكون ذلك خطيرًا من الممكن حدوثه في أي شريان ، ولكن تمدد الأوعية الدموية أكثر شيوعًا في الشريان الأورطي ، الذي يمتد في منتصف جسمك إذا كان لديك شريان تالف ، فقد تصاب بتمدد الأوعية الدموية حتى لو لم يكن لديك ارتفاع في ضغط الدم.

مرض الشريان التاجي

يحدث CAD عندما تتراكم اللويحات في الشرايين القريبة من قلبك يؤدي هذا إلى إبطاء تدفق الدم ، مما قد يؤدي إلى ألم في الصدر أو نظم قلب غريب (يسمى عدم انتظام ضربات القلب). يمكن أن يسبب الانسداد الكامل نوبة قلبية.

نوبة قلبية

عندما تتراكم كمية كافية من اللويحات أو تنفصل كتلة منها ، لتسد الشريان المؤدي إلى قلبك تمامًا ، يمكن أن يتسبب ذلك في نوبة قلبية يؤدي الانسداد إلى حرمان عضلة القلب من الأكسجين والمواد المغذية يمكن أن يؤذيها أو يدمرها.

عادة ما تشعر بضغط أو ألم في صدرك ، ولكن أحيانًا في ذراعك أو رقبتك أو فكك أيضًا قد يكون من الصعب التنفس ، وقد تصاب بالدوار أو الغثيان.

مرض الشريان المحيطي

يشبه اعتلال الشرايين المحيطية CAD ، ولكنه يؤثر على الأوعية الدموية البعيدة عن قلبك ، مثل تلك الموجودة في ذراعيك أو ساقيك أو رأسك أو معدتك قد تشعر بألم أو تقلصات في ساقيك ، غالبًا عند المشي أو صعود السلالم كما يمكن أن يجعلك متعبًا قد يزول الألم عندما ترتاح وتعود عندما تتحرك إذا تركت دون علاج ، فقد يتسبب مرض الشرايين المحيطية في حدوث مشاكل أكثر خطورة مثل السكتة الدماغية والقرحة وفقدان الدورة الدموية في ساقيك ، مما قد يؤدي إلى البتر.

سكتة قلبية

يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى تضيق الشرايين بمرور الوقت ، يمكن أن يجعل قلبك يعمل بجهد أكبر ويضعف في النهاية، يصبح ضعيفًا لدرجة أنه لا يستطيع إمداد الدم الكافي لبقية الجسم هذا قصور في القلب.

تضخم القلب

كلما زادت صعوبة تحريك الدم ، تزداد سماكة عضلة قلبك نتيجة لذلك ، يكبر قلبك كله كلما زاد حجمها، قلت قدرتها على أداء وظيفتها، ما يعني أن أنسجتك قد لا تحصل على الأكسجين والمواد المغذية التي تحتاجها.