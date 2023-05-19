تضامن الغربية: تقديم كافة الخدمات لكبار السن من خلال 12 دار بالمحافظة

الغربية محمد طارق

أكد أحمد حمدى عبد المتجلى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى فى محافظة الغربية، أنه يتم توفير الرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية لفئة المسنين بالمحافظة، وتوفير كافة الخدمات المختلفة لهم من خلال 12 دار بمراكز ومدن المحافظة وتحت إشراف أخصائيين فى التعامل مع كبار السن وكيفية رعايتهم.

وأضاف وكيل الوزارة أن يوجد خدمة مجانية فى عدد من الدار وخدمة باشتراك شهرى فى العدد الآخر تحدده الدار وفقاً للحالة الصحية للمسن، حيث يوجد مسنين قادرين على خدمة أنفسهم وآخرين غير قادرين وتستدعى حالتهم الصحية وجود مرافق.

وأشار إلى أن أماكن تقديم الخدمة هى "أحباب الله فى كفر الزيات، بيت المحبة للمسنات ثان المحلة الكبرى، دار السعادة طنطا ثان، دار الشروق لرعاية المسنات طنطا أول، دار الضيافة طنطا ثان، دار الكرمة طنطا أول، دار المسنات أول المحلة للكبرى، دار المسنات بقرية مسجد وصيف زفتى، دار رسالة للمسنات بطنطا، دار مسنين أول المحلة الكبرى، فيبى للمسنين طنطا، دار المصطفى كفر الزيات"