سكرتير مساعد البحر الأحمر يشهد فعاليات الجلسة الثانية لمبادرة طرق الأبواب بالغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

شهد كمال سليمان السكرتير العام المساعد لمحافظة البحر الأحمر، جلسة إطلاق المجلس القومى للمرأة المرحلة الثانية من الحملة الممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان "بلدى أمانة".

بدأ سكرتير عام مساعد المحافظة، حديثه عن أنشطة المجلس القومي للمرأة برئاسة نرمين أبو سريع وعن دوره الفعال في اطلاق المبادرات الرائدة لتوعية المرأة في المجتمع المصرى عامة ومجتمع محافظة البحر الأحمر خاصة لما يحتويه من ثقافات متعددة.

وأشار السكرتير العام للدور الهام الذى تقوم به المحافظة تحت قيادة اللواء عمرو حنفي في اقامة مشروعات جديدة من رأس غارب شمالا الي حلايب جنوبا مثل المساكن بديل العشوائيات والموانئ الجديدة ومجمعات الخدمات بالمدن ومحطات الصرف الصحي وتحلية المياه، بالإضافة الي مشروعات التحول الرقمي الجارى تنفيذها.

من جانبها أوضحت نرمين أبو سريع، أن فرع المجلس بمحافظة البحر الأحمر نفذ المرحلة الأولي من البرنامج التدريبي لرائدات ومتطوعات المجلس المشاركين في حملة طرق الأبواب خلال الفترة من 14 إلى 18 مايو 2023 بمدن رأس غارب – الغردقة – سفاجا – القصير – الشلاتين، وجارى الان تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة في الفترة من 21 إلى 25 من الشهر الحالى.

وأوضحت أن البرنامج التدريبي يأتى في إطار جهود المجلس القومى للمرأة بهدف رفع الوعي المجتمعى حول التحديات التى يواجهها المجتمع المصري في ظل الأزمات العالمية ومحاولات البعض استغلالها لنشر الأفكار الهدامة والنيل من إستقرار المجتمع ووحده أبناءه كما اشارت أن الحملة تقوم على تعزيز دور المواطنين الإيجابي في نشر المعلومات الصحيحة ورفض أو نشر الشائعات والآراء والأفكار المغرضة وتعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل.