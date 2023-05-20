انطلاق فعاليات الحملة التوعوية الأولى لطرق الأبواب بجنوب سيناء

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

انطلقت فعاليات الحملة التوعوية الأولى لطرق الأبواب بعنوان (بلدى أمانة) والتي ينظمها فرع المجلس القومي للمرأة بالتعاون الجهات المعنية داخل مدن الوديان (حياة كريمة) بمحافظة جنوب سيناء وذلك تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

وأكدت الدكتورة نهى الحسيني مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بجنوب سيناء أن ذلك يأتى ضمن فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم محاور التمكين الاقتصادى والاجتماعى والمعيشي والثقافي للمرأة ولمختلف أفراد الأسرة.

كما أوضحت الدكتورة نهى الحسيني، أن الحملة تستمر على مدار خمسة أيام حيث تضمن مرحلة الأولى مدينة طور سيناء ومدينة رأس سدر واستهتدفت زيارة منزلية وتوعية رجل وسيدة وطفل وذلك بمشاركة مجموعة متميزة من الرائدات الريفيات والشباب المتطوعين، بالإضافة إلى العلماء والقيادات الدينية.

وأشارت إلى أن فعاليات الحملة تشمل تنفيذ عدد من الأنشطة والبرامج التدريبية لرفع الوعى بالتحديات التي يواجهها المجتمع خاصة في ظل الأزمات العالمية، وعمل محاكاة لأساليب وطرق مواجهة الشائعات والتصدى لها بطرق بسيطة مع تعزيز قيم وروح الولاء والإنتماء والمشاركة بإيجابية لحماية إستقرار الوطن وحفظ أمن وسلامة المجتمع بالإضافة إلى نشر التوعية بمعدلات التنفيذ بالمشروعات القومية الجارية، مع التعريف بدورها فى تحسين جودة الحياة للأهالى والمواطنين بمختلف القطاعات التنموية والخدمية بقرى (حياة كريمة).

كما أضافت الدكتورة نهى الحسيني أن الفعاليات شملت أيضاً تنظيم أمسية ثقافية بحضور احمد الحضري نائب رئيس مدينة طورسيناء وسهير سكرتير رئيس مدينة طور سيناء وعواد سليمان مدير إذاعة جنوب سيناء وحضور مائة السيدات والأطفال والرجل تضمنت رفع الوعى بالأهداف الرئيسية لمشروع تنمية الأسرة المصرية بجانب تنظيم مجموعة من العروض الفنية والإستعراضية التى شهدها عدد كبير من أهالى مدينة طور سيناء.