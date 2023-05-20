تعرف على أكثر 10 شركات تداولا بالبورصة خلال أسبوع.. البنك التجارى فى الصدارة

كتب هانى الحوتى

تصدر سهم " البنك التجاري الدولي (مصر)" قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضي، بحجم تداول بلغ 30.4 مليون ورقة، وبقيمة تداول 1.6 مليار جنيه، يليه سهم "المجموعة المالية هيرميس القابضة" بحجم تداول بلغ 51.7 مليون ورقة، وقيمة تداول 970.7 مليون جنيه.

وجاء في المركز الثالث "بي إنفستمنتس القابضة" بحجم تداول بلغ 14.4 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 396.2 مليون جنيه، ثم "فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية" بحجم تداول 61.8 مليون ورقة، وبقيمة تداول 345.2 مليون جنيه، ثم "ابن سينا فارما" بحجم تداول 156 مليون ورقة، وقيمة تداول 319 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.

وفي المركز السادس "الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك" بحجم تداول بلغ 36.1 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 317 مليون جنيه، ثم "سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك" بحجم تداول 14.4 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 310.7 مليون جنيه، ثم "المصرية للاتصالات"، بحجم تداول 10.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 248.1 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "السويدي إليكتريك"، بحجم تداول 13.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 239.5 مليون جنيه، وجاءت في المركز الأخير "الصناعات الكيماوية المصرية-كيما" بحجم تداول بلغ 30.2 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 238.1 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد تراجع بنسبة 3.04% ليغلق عند مستوى 16745.54 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 3.25% ليغلق عند مستوى 2962.04 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" انخفاضًا بنسبة 3.11% ليغلق عند مستوى 4497.03 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 3.46% ليغلق عند مستوى 20026.92 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 1.31% ليغلق عند مستوى 3745.36 نقطة.