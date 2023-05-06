أكثر 10 شركات تداولا بالبورصة خلال الأسبوع الماضي .. اعرف التفاصيل

كتب هانى الحوتى

تصدر سهم " البنك التجاري الدولي (مصر)" قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضي، بحجم تداول بلغ 17.5 مليون ورقة، وبقيمة تداول 934.5 مليون جنيه، يليه سهم "المجموعة المالية هيرميس القابضة" بحجم تداول بلغ 48.8 مليون ورقة، وقيمة تداول 887.2 مليون جنيه.

وجاء في المركز الثالث "فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية" بحجم تداول بلغ 82.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 485.9 مليون جنيه، ثم "الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك" بحجم تداول 38.9 مليون ورقة، وبقيمة تداول 378.6 مليون جنيه، ثم "الصناعات الكيماوية المصرية-كيما" بحجم تداول 41.6 مليون ورقة، وقيمة تداول 331.4 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.

وفي المركز السادس "سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك" بحجم تداول بلغ 12.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 289.5 مليون جنيه، ثم "جي بي أوتو" بحجم تداول 41.8 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 251.7 مليون جنيه، ثم "السويدي إليكتريك"، بحجم تداول 13.3 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 232.8 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع"، بحجم تداول 7.1 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 186.1 مليون جنيه، وجاءت في المركز الأخير "حديد عز" بحجم تداول بلغ 4.6 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 184.8 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد تراجع بنسبة 2.82% ليغلق عند مستوى 17295.27 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 3.14% ليغلق عند مستوى 2978.40 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" انخفاضًا بنسبة 3.27% ليغلق عند مستوى 4521.82 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 3.38% ليغلق عند مستوى 20651.17 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 3568 نقطة.