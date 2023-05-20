السجن المشدد 3 سنوات لسائق لحيازته مخدر الهيروين داخل علبة سجائر بالإسكندرية

الإسكندرية - أحمد الزغبى

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار السيد عبد المطلب سعيد سرحان رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار عبد الفتاح فريد الزارع، والمستشار عمرو محمد عبد المطلب، وسكرتير محكمة الجنايات وليد محب، بمعاقبة المتهم "م.ع ب" بالسجن المشدد 3 سنوات، وتغريمه مبلغ مالى قدرة 50 ألف جنيه مما أسند إليه، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 18162 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة المنتزه ثالث، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من ضباط قسم شرطة المنتزه ثالث، يفيد بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنتزه ثالث، بورود معلومات أكدتها مصادرها السرية بيقام المتهم " م.ع.ب" سائق، بحيازة وأحراز والاتجار فى المواد المخدرة، وبالانتقال إلى مكان تواجد المتهم ابصرته القوة الأمنية، يقوم بترويج للمواد المخدرة، ممسكا فى يده علبة سجائر يخرج منها كيس بلاستيكى يحوى على مادة الهيروين المخدر، لاحد عملائه، فتمكنت القوة الأمنية من ضبطه ولاذا العميل بالفرار وبتفتيش علبة السجائر، تبين أنها تحوى على لفافات لمخدر الهيروين، وبتفتيش شخصه عثر بحوزته على هاتف محمول ومبلغ مالى، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، حيث ثبت من تقرير المعمل الكيميائى أن اللفافات المضبوطة بحوزة المتهم لمخدر الهيروين ووزنت 18.07 جراما، وأن المتهم قد ارتكب الجناية المعاقب عليها بمتقضى نصوص القانون ولذلك وبعد الاطلاع على مواد الإجراءات الجنائية قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها على المتهم.