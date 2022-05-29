الرمان فاكهة لها قدرة على محاربة السرطان.. مفيدة لضغط الدم والقلب والكولسترول

كتبت إيناس البنا

أوضح خبراء التغذية بكلية الطب بجامعة هارفارد، أن تناول فاكهة الرمان يساعد على محاربة السرطان ومفيدة لضغط الدم والقلب والكولسترول.

ونقلت كليفلاند كلينك اختصاصية تغذية قولها: لماذا يمكن أن يكون الرمان إضافة رائعة لنظامك الغذائي منخفض السعرات الحرارية ولكن المليء بالمغذيات، وفقا لتقرير موقع " timesnownews"، فأن أبرز الفوائد لفاكهة الرمان ما يلي:

يحتوي على مضادات الأكسدة ومكافحة السرطان:

يحتوي الرمان على مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الخلايا من السموم البيئية مثل التلوث ودخان السجائر، ومنع وإصلاح تلف الحمض النووي الذي يمكن أن يؤدي إلى السرطان.

يضيف الخبراء أن عصير الرمان وحده لن يمنع السرطان، لكن الدراسات تشير إلى أنه قد يكون إضافة مغذية لنظام غذائي صحي نباتي مثل حمية البحر الأبيض المتوسط.

يشير تقرير هارفارد إلى أن الدراسات تشير إلى أن عصير الرمان قد يساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار LDL وتقليل ضغط الدم.

يساعد محتوى الألياف على صحة الجهاز الهضمي:



كما هو الحال بالنسبة لجميع الفواكه، يجب تناول الفاكهة نفسها بدلاً من صنع عصير منها حتى تتمكن من تناول البذور الغنية بالألياف، يحتوي نصف كوب من بذور الرمان على 72 سعرة حرارية و3.5 جرام من الألياف و 12 جرامًا من السكر، تضيف البذور لونًا جميلًا إلى جميع أنواع السلطات (الحبوب أو الخضراء أو الفاكهة) ، أو يمكنك رشها على الحبوب أو الزبادي.

قد يفيد صحة البروستاتا:



من المعروف أن عصير الرمان يعمل على استقرار مستويات مستضد البروستات النوعي لدى الرجال الذين يعانون من سرطان البروستات.

أفادت دراسة أجرتها جامعة كاليفورنيا أن الرجال الذين شربوا كوب من عصير الرمان يوميًا ضاعفوا 4 مرات تقريبًا مقدار الوقت الذي ظلت فيه مستويات مستضد البروستات النوعي لديهم مستقرة بعد علاج سرطان البروستاتا.

تحسين صحة القلب:



تربط الأبحاث أيضًا بين المركبات المضادة للأكسدة الموجودة في بذور الرمان لخفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول.

أظهرت دراسة أمريكية أن مضادات الأكسدة الموجودة في عصير الرمان قد تساعد في تقليل البلاك الذي تراكم بالفعل في الأوعية، كما أنه يحسن تكوين الكوليسترول الحميد، الكوليسترول "الجيد".

يحمي دماغ الجنين عند الأمهات الحوامل:



وفقًا لتجربة عشوائية أجراها أطباء هارفارد، تشير النتائج الأولية إلى احتمالية حدوث تأثيرات واقية من الأعصاب في الرحم للمكملات الغذائية للأم بعصير الرمان، أفاد باحثو هارفارد بانخفاض مخاطر إصابات الدماغ عند الرضع تأخر النمو داخل الرحم المعرضين لعصير الرمان مقارنة مع الدواء الوهمي.