أمن القليوبية يعيد طفلا لأسرته تغيب منذ 4 أيام بالخانكة.. اعرف التفاصيل

القليوبية - إبراهيم سالم

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، في إعادة الطفل أحمد محمد الشامى ابن قرية أبو زعبل، التابعة لمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، والذى تغيب عن أسرته منذ 4 أيام بعد اختطافه على يد مجهول استدرجه من إحدى السايبرات بجوار منزله بعد إيهامه بعمل أكونت على لعبة بابجى.

وأكد عم الطفل "أحمد" أن رجال الشرطة بذلوا قصارى جهدهم حتى وجدوا ابنه وتم العثور عليه بمدينة قليوب بمحافظة القليوبية، منوها أنهم جاء لهم رسالة علي الهاتف المحمول بتواجد الطفل بقليوب وعلى الفور قمنا بالتحرك بصحبة رجال الشرطة الذين كانوا متواجدبن معنا وتم العثور على الطفل، وجار الاستعلام منه علي ما تم حدث معه.

البداية عندما تلقى مدير أمن القليوبية، إخطاراً من مركز شرطة الخانكة يفيد بورود بلاغاً من محمد الشامى 39 سنة، سائق، مقيم بأبو زعبل بدائرة مركز الخانكة، والد الطفل أحمد البالغ من العمر 7 سنوات يفيد باختفاء الطفل عقب سيره مع أحد الأشخاص المجهولين قام بايهام الطفل بأنه سيمنحه أكونت للعب بلعبة بابجى.

على الفور تم تكليف إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها، ومراجعة كاميرات المراقبة، وتبين اختفاء الطفل أحمد محمد الشامى المقيم بشارع مسجد الحمامصة بمنطقة أبو زعبل التابعة لمركز الخانكة، وقامت أجهزة الأمن فحص كاميرات المراقبة بمحيط المنطقة لتحديد الجاني وسرعة ضبطه.

وأضاف والد الطفل، أن الأجهزة الأمنية حضرت على الفور إلى محل وقوع الحادث، وتم تفريغ كاميرات المراقبة الموجودة في محيط السايبر، وتبين أن هناك أحد الأشخاص الذي اصطحب نجله بعدما أوهمه بأنه سوف يمنحه أكونت للعب بلعبة بابجي.

واستطرد والد الطفل المتغيب، أنا بقالي 3 أيام مش عارف آكل ولا أنام ولا أمشي ولا أعمل أي حاجة.. الكاميرات جابت ابني وهو ماشي مع الشخص اللي خطفه لحد ما اختفى.. قدر يوهمه ويسكته إنه هيديله أكونت لـ «لعبة بابجي».