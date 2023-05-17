الداخلية تضبط المتهم بالتشهير بفتاة بصورها الشخصية فى القليوبية

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الداخلية في ضبط شخص ل تشهيره بفتاة فى القليوبية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من فتاة مقيمة بدائرة قسم شرطة أول بنها، بقيام خطيبها السابق مقيم بمحافظة أسيوط بوضع صور ومقاطع فيديو خاصة بها على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بقصد التشهير بسمعتها، وإرساله رسائل صوتية تضمنت سب وقذف وتهديد لها على حسابها الشخصي.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفني تم تحديد مكان المشكو فى حقه بمحافظة القاهرة، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة تم استهدافه وأمكن ضبطه.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، فتم الاتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.