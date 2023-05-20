أخبار مصر.. وزارة الأوقاف تنفى إجبار الأئمة على جمع "صكوك الأضاحى"

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها نفى وزارة الأوقاف ما تردد من أنباء بشأن إجبار الأئمة على جمع صكوك الأضاحي.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

الأوقاف تنفى إجبار الأئمة على جمع "صكوك الأضاحى"

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن صدور قرار من وزارة الأوقاف بإجبار الأئمة على جمع صكوك الأضاحي، تواصل المركز مع وزارة الأوقاف، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لإجبار الوزارة الأئمة على جمع صكوك الأضاحي، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات في هذا الشأن، مُشددةً على أن المشاركة في جمع صكوك الأضاحي هو أمر اختياري يتم تطوعاً من قبل بعض الأئمة دون أي إجبار، أو فرض أي جزاءات عليهم، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

الإسكان: بدء تسليم أراضى الإسكان المتميز بمنطقة شمال المطار بأكتوبر الجديدة

صرح المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة ، بأنه سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بالحي العاشر بمنطقة شمال المطار بمدينة أكتوبر الجديدة، وذلك خلال الفترة من غد الأحد الموافق 21/5/2023 إلى يوم الأربعاء الموافق 21/6/2023، في مواعيد محددة وفقاً للمعلن من جهاز المدينة.

الداخلية تمنح المستثمرين الأجانب إقامة لمدة عام قابلة للتجديد

أعلنت وزارة الداخلية منح المستثمرين الأجانب المتقدمين للهيئة العامة للإستثمار إقامة لمدة عام "لغير السياحة" قابلة للتجديد لمدة 6 أشهر أو عام، إضافية خلال فترة تأسيس الشركات والكيانات الإقتصادية.

تعليم الجيزة تنفى تسريب امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية

نفى أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة تسريب امتحان مادة اللغة العربية للشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني، مؤكدا أن ما تم تداوله على مواقع الغش هو نموذج استرشادى للامتحان وليس الاختبار الأساسى.

غدا تسليم وحدات سكنية بمشروع سكن مصر بمنطقة غرب الجامعات بالقاهرة الجديدة

أعلن المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، عن أنه سيتم تسليم 4 عمارات تضم 96 وحدة سكنية مسلسل 2.1 المرحلة الأول ومسلسل 1 للمراحل الأخرى بمشروع سكن مصر بمنطقة غرب الجامعات بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك اعتبارا من غدٍ الأحد الموافق 2023/05/21.

الصحة: تعاون جاد مع منظمة الصحة العالمية لإنتاج اللقاحات محليا بأحدث التقنيات

التقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، الدكتور تيدروس أدهانوم، المدير العام ل منظمة الصحة العالمية ، بحضور السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة بجنيف، وذلك بمقر منظمة الصحة العالمية في مدينة جنيف السويسرية، على هامش الاجتماع الـ76 لجمعية الصحة العالمية.