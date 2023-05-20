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الصحة تكشف 6 أهداف هامة لتنفيذ مفهوم الصحة الواحدة .. تفاصيل

السبت، 20 مايو 2023 01:00 ص
الصحة تكشف 6 أهداف هامة لتنفيذ مفهوم الصحة الواحدة .. تفاصيل وزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان عن  6 أهداف للاستراتيجية الإقليمية لتنفيذ مفهوم الصحة الواحدة والتى تهدف إلى :-
 
- تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات ذات الصلة
- تعزيز أنظمة الإنذار المبكر
- تعزيز خطط التأهب والاستجابة الخاصة بالتهديدات وخطط الطوارئ في البلدان
- تبادل المعلومات
- ترسيخ الحوكمة والقيادة لصنع سياسات سليمة والتخطيط الاستراتيجي
- تطوير قوة عاملة ماهرة من مختلف التخصصات لتنفيذ الأنشطة المتعلقة بالصحة الواحدة على كل المستويات الإدارية في الدول
 
وتابعت وزارة الصحة والسكان : تتم خطة العمل المشتركة للصحة الواحدة بين المنظمات الأربعة منظمة الصحة العالمية و منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة و المنظمة العالمية) لصحة الحيوان و برنامج الأمم المتحدة للبيئة .
 
 

 


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