الصحة العالمية تعمل على تطوير لقاحات جديدة لفيروس كورونا تحمى من الأعراض

كتبت أمل علام

قالت منظمة الصحة العالمية في بيان جديد لها، إنه تواصل المجموعة الاستشارية الفنية لمنظمة الصحة العالمية المعنية بتكوين لقاح كورونا، الاجتماع بانتظام لتقييم الآثار المترتبة على تطور كورونا لتكوين مستضد لقاح، وتقديم المشورة لمنظمة الصحة العالمية بشأن ما إذا كانت هناك حاجة إلى تغييرات في تكوين مستضد لقاحات كورونا المستقبلية.

في أبريل 2023، أشارت المجموعة الاستشارية الفنية لمنظمة الصحة العالمية المعنية بتكوين لقاح كورونا TAG-CO-VAC إلى أن المجموعة الاستشارية تجتمع مرتين على الأقل في عام 2023، مرة في مايو 2023 ، ومرة ​​أخرى بعد حوالي 6 أشهر، في كل اجتماع، سيتم إصدار توصيات للحفاظ على تركيبة اللقاح الحالية أو للنظر في التحديثات.

يعتمد تكرار مراجعة الأدلة من قبل المجموعة الاستشارية الفنية لمنظمة الصحة العالمية المعنية بتكوين لقاح كورونا TAG-CO-VAC على حركية المناعة المشتقة من اللقاح والحاجة إلى المراقبة المستمرة لتطور لقاح كورونا، وسيتم تعديلها إذا لزم الأمر.

اجتمعت المجموعة الاستشارية الفنية لمنظمة الصحة العالمية المعنية بتكوين لقاح كورونا في 11-12 مايو 2023 لمراجعة التطور الجيني والمستضدي لفيروس كورونا ، وأداء اللقاحات المعتمدة حاليًا ضد متغيرات كورونا المنتشرة.

وقالت المنظمة، كما ذكر سابقًا من قبل المجموعة الاستشارية ، فإن الهدف من تحديث تركيبة مستضد لقاح كورونا هو تعزيز الاستجابات المناعية التي يسببها اللقاح لتعميم متغيرات اللقاح، هذا البيان والتوصية بالتغيير موجهان إلى جميع مصنعي اللقاحات ويهدفان إلى إعلام الصيغ المستقبلية للقاحات كورونا.

وأوضحت المنظمة: تدرك TAG-CO-VACالمجموعة الاستشارية وتكرر أن لقاحات كورونا المعتمدة حاليًا، بما في ذلك تلك القائمة على الفيروس، تستمر في توفير حماية كبيرة ضد المرض الشديد والوفاة، وهو الهدف الأساسي للتطعيم ضد كورونا ، يجب الاستمرار في استخدام لقاحات كورونا المعتمدة حاليًا وفقًا لخريطة طريق المجموعة الاستشارية ساج المعنية بباللقاحات التابعة لمنظمة الصحة العالمية WHO SAGE ، المنشورة في أبريل 2023، على الرغم من الحماية من الأمراض الشديدة، فإن الحماية من الأمراض المصحوبة بأعراض محدودة، هناك حاجة إلى تركيبات جديدة من لقاحات كورونا لتحسين الحماية من الأمراض المصحوبة بأعراض.