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مقتل 5 سوريين إثر انفجار لغم من مخلفات داعش بريف دير الزور الشرقي

الثلاثاء، 02 مايو 2023 11:22 م
مقتل 5 سوريين إثر انفجار لغم من مخلفات داعش بريف دير الزور الشرقي الجيش السوري
وكالات

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لقى 5 مواطنين سوريين حتفهم، في انفجار لغم من مخلفات الإرهابيين في سيارة شحن كانت تقلهم على أطراف بلدة الدوير بريف دير الزور الشرقي".

وبحسب وكالة الأنباء السورية، فإن ضحايا الانفجار كانوا متجهين لجمع الكمأة بمنطقة نشط فيها تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن الانفجار أصاب مدنيين كانوا متجهين لجمع الكمأة في الريف، مشيرة إلى أن الحادث نجم عن لغم أرضي زرعه تنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة دير الزور شرقي البلاد. وكانت المنطقة معقلا سابقا لمسلحي التنظيم.

 

 


سوريا

الجيش السورى

الألغام

ريف دير الزور الشرقي



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