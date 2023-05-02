مقتل 5 سوريين إثر انفجار لغم من مخلفات داعش بريف دير الزور الشرقي

وكالات

لقى 5 مواطنين سوريين حتفهم، في انفجار لغم من مخلفات الإرهابيين في سيارة شحن كانت تقلهم على أطراف بلدة الدوير بريف دير الزور الشرقي".

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن الانفجار أصاب مدنيين كانوا متجهين لجمع الكمأة في الريف، مشيرة إلى أن الحادث نجم عن لغم أرضي زرعه تنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة دير الزور شرقي البلاد. وكانت المنطقة معقلا سابقا لمسلحي التنظيم.