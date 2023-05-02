محافظ كفر الشيخ يتفقد المشروعات الخدمية وتمهيد ورصف الطرق

كفر الشيخ- محمد سليمان

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، عدد من المشروعات الخدمية الجارى إنشاؤها غرب وشرق مدينة كفر الشيخ، وتمهيد الطرق والمحاور الجديدة، وبدء رصف عدد منها، وإزالة التعديات على عدد من الطرق لتوسعتها، لتستوعب الضغط المرورى الذى تشهده هذه الشوارع.

وتفقد محافظ كفر الشيخ ، الأعمال الجارية فى رصف شارع صلاح سلامه المجاور لشريط قطار السكة الحديد بتقسيم المحافظة، المجاور لمحطة قطار الملك فؤاد، وزراعة أعمدة إنارة جيدة بالطريق، وزراعة الأشجار، كما تفقد الأعمال الجارية من رصف امتداد طريق صبرى القاضى المار بسوق الجملة والمجمع السكنى الجديد، متجها لقرية محلة موسى من جهة، ولحى سخا من الجهة المقابلة.

كما تفقد محافظ كفر الشيخ محور أبو عمر، كفر عسكر، المحلة، رافد بلطيم، الطريق الدائرى الشرقي"، وإقامة محطة وقود على هذا الطريق، وتفقد كوبرى المرور بمدخل المدينة الشرقى ومجمع المواقف.

وتفقد محافظ كفر الشيخ، بدء أعمال الرصف بشارع عبد الهادى راضى، من ميدان النصر باتجاه مواقف كفر الشيخ، بوضع طبقة المازوت، وإزالة التعديات فى شارع الخليفة المأمون على جانبى الطريق لتوسعته، تمهيداً لرصفه، كما وجه برفع كفاءة الحديقة العامة المقابلة لمستشفى الصدر والقريبة من ميدان النصر.

كما تابع محافظ كفر الشيخ، أعمال تبطين الترع " ترعة ميت يزيد والشاكرية"، موجها بسرعة الانتهاء من تبطينهما، كما تابع سير الحركة المرورية بموقف كفر الشيخ العموم، ومداخل ومخارج المحافظة، للاطمئنان على تيسير وسهولة الحركة المرورية دون حدوث تكدس مرورى.