محافظ كفر الشيخ: وضع اللمسات الأخيرة على عمارات سكن كريم بقرية منية المرشد

كفر الشيخ – محمد سليمان

أكد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، أنه جار وضع اللمسات الأخيرة وتشطيب عمارات سكن كريم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرية منية المرشد، التابعة لمركز مطوبس، تنفيذ جهاز تعمير الساحل الشمالي، مشيراً إلى أنه وجاري إنهاء إجراءات استلامها من قبل اللجان المشكلة في هذا الشأن بعضوية استشاري رئاسة مجلس الوزراء والجهات الفنية والرقابية ومجلس مدينة مطوبس ومحافظة كفر الشيخ.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن عدد العمارات السكنية الجاري إقامتها ضمن مبادرة حياة كريمة بمطوبس 18 عمارة تضم 144 وحدة سكنية، أما بقرية المرشد فيها 5 عمارات سكنية، تضم 40 وحدة سكنية.