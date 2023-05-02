تنظيم 32 جلسة حوار للتوعية المجتمعية فى قرى حياة كريمة بأسوان

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بتوفير أوجه الدعم اللازم ومواصلة التعاون بين كافة الجهات المعنية لإنجاح فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل دعم محاور التمكين الإقتصادى والاجتماعى والثقافى والتعليمى داخل جميع القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

ومن جانبها أوضحت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بأنه تحت رعاية محافظ أسوان تم استكمال تنظيم عدد 32 من جلسات الدوار للتوعية المجتمعية وتسليط الضوء على القضية السكانية، وزواج القاصرات والصحة الإنجابية وختان الإناث والتربية السليمة للأبناء وغيرها من الموضوعات والقضايا التى تمس الأسرة والمجتمع.

وأشارت إلى أنه تم تنظيم الجلسات بمشاركة متميزة من علماء الأوقاف وبالتنسيق مع الوحدات المحلية والقروية حيث استهدفت توعية عدد 1700 رجل وسيدة وفتاة بقرى ونجوع الكلح شرق وغرب والسباعية والبصيلية بحرى والرديسية قبلى والصعايدة والإيمان والشراونة وهلال والمفالسة بمركز إدفو، بالإضافة إلى قرى سلوا بحرى وقبلى والشبيكة بمركز كوم أمبو.