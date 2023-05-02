اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 02 مايو 2023 03:03 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

القوى العاملة بالوادى الجديد تبدأ التدريب على 7 مهن ضمن مبادرة مهنتك مستقبلك

الثلاثاء، 02 مايو 2023 03:00 ص
القوى العاملة بالوادى الجديد تبدأ التدريب على 7 مهن ضمن مبادرة مهنتك مستقبلك وزارة القوى العاملة
الوادى الجديد-ماهر البهنساوي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادى الجديد، عن التجهيز لتنفيذ برامج تدريبية فى 6 تخصصات مهنية خلال شهر مايو الجارى ومنها التدريب على مهنة التفصيل والخياطة، بقرية عقيل التابعة لمركز بلاط والوحدة المتنقلة للتدريب على الحرف بقرية أبو منقار التابعة لمركز الفرافرة وبرنامج التدريب على طباعة المنسوجات والأوانى للفتيات وبرنامج التدريب على الأركت بمركز التدريب المهنى بالخارجة، وبرامج التدريب على صيانة الحاسب الآلى والهاتف المحمول بمركز جمعية تنمية المجتمع المحلى بقرية اللواء صبيح بالفرافرة وبرامج تدريبية على حرفة السباكة الصحية وحرفة كهرباء التركيبات بمقر وحدة التدريب المتنقلة بقرية أبو منقار بالفرافرة.
 
وقال أحمد حسين طليب مدير مديرية القوى العاملة بالوادى الجديد، أنه على الراغبين فى الالتحاق بالبرنامج التدريبية التقدم إلى إدارة بحوث العمالة أو مراكز التدريب المهنى والالتحاق بالبرامج التدريبية المقدمة، لمن هم من سن 18 إلى 45 سنة، وأن يقدم صور ضوئية من الرقم القومى وشهادة الميلاد والمؤهل وصورة شخصية وحافظة أوراق، مؤكداً على أن المتدرب يحصل على شهادة معتمدة تؤهله للعمل بشركات القطاع الخاص والإستثمارى داخل المحافظة وخارجها.
 

 
وأضاف طليب أن البرامج التدريبية ضمن مبادرة مهنتك مستقبلك والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة " وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالإهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير فرص تدريب مهنى مناسبة تؤهلم للدخول إلى سوق العمل فى منشأت القطاع الخاص والإستثمارى داخل المحافظات، مع الاهتمام بتمكين المرأة اقتصاديا من خلال تنمية قدراتها وإكسابها المهارات الفنية اللازمة..
 
وكانت المديرية انتهت مؤخرا من عقد دورة تدريبية على مهنة الخياطة والتفصيل بمركز ومدينة باريس بقرية جورمشين لفتيات القرية، من أجل تمكينهم اقتصاديا من خلال تنمية قدراتها واكسابهم المهارات الفنية اللازمة للالتحاق بسوق العمل وزيادة مشاركتهم فى المجتمع، كما جرى تنفيذ برنامج تدريبى للفتيات بمركز التدريب المهنى بالخارجة على مهنة طباعة المنسوجات والتى يتم تقديمها مجاناً للشباب من الجنسين من خلال التسجيل فى مراكز التدريب المهنى المختلفة فى انحاء المحافظة، وإدارة بحوث العمالة والتدريب داخل ديوان المديرية للحصول على الدورات التدريبية المتاحة تحت رعاية اللواء محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد وباشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة "إدارة شئون المرأة" بالوزارة.

الوادى الجديد

القوى العامله بالوادى الجديد

فرص تدريب على المهن بالوادى الجديد

مهنة الخياطة

طباعه المنسوجات

الاركت

صيانه المحمول

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار مصريه



الموضوعات المتعلقة

"لا تعطنى سمكة ولكن علمنى كيف أصطاد" اليوم السابع يرصد فعاليات "مهنتك مستقبلك" لتدريب شباب البحيرة على الأعمال الحرفية مجانا.. المبادرة تعاون مشترك بين القوى العاملة و"حياة كريمة" لتأهيل الشباب لسوق العمل.. صور

الثلاثاء، 28 مارس 2023 06:00 ص

"مهنتك مستقبلك" مبادرة مجانية لتعليم الشباب الحرف بالإسكندرية.. فيديو

الأربعاء، 11 يناير 2023 12:00 ص

مهنتك مستقبلك.. 12 وحدة تدريب متنقلة جديدة تستعد للانطلاق فى المحافظات

الإثنين، 02 يناير 2023 12:04 م

"مهنتك مستقبلك".. وحدات التدريب المتنقلة تنجح فى تنفيذ 500 دورة تدريبية وتخريج 5000 شاب وفتاة.. بدء تدريب 1920 شابا بـ192 دورة على الخياطة والسباكة.. و30 وحدة متنقلة جديدة تستعد للانطلاق بقرى المحافظات

الأحد، 20 نوفمبر 2022 02:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة