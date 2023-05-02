القوى العاملة بالوادى الجديد تبدأ التدريب على 7 مهن ضمن مبادرة مهنتك مستقبلك

الوادى الجديد-ماهر البهنساوي

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادى الجديد، عن التجهيز لتنفيذ برامج تدريبية فى 6 تخصصات مهنية خلال شهر مايو الجارى ومنها التدريب على مهنة التفصيل والخياطة، بقرية عقيل التابعة لمركز بلاط والوحدة المتنقلة للتدريب على الحرف بقرية أبو منقار التابعة لمركز الفرافرة وبرنامج التدريب على طباعة المنسوجات والأوانى للفتيات وبرنامج التدريب على الأركت بمركز التدريب المهنى بالخارجة، وبرامج التدريب على صيانة الحاسب الآلى والهاتف المحمول بمركز جمعية تنمية المجتمع المحلى بقرية اللواء صبيح بالفرافرة وبرامج تدريبية على حرفة السباكة الصحية وحرفة كهرباء التركيبات بمقر وحدة التدريب المتنقلة بقرية أبو منقار بالفرافرة.

وقال أحمد حسين طليب مدير مديرية القوى العاملة بالوادى الجديد، أنه على الراغبين فى الالتحاق بالبرنامج التدريبية التقدم إلى إدارة بحوث العمالة أو مراكز التدريب المهنى والالتحاق بالبرامج التدريبية المقدمة، لمن هم من سن 18 إلى 45 سنة، وأن يقدم صور ضوئية من الرقم القومى وشهادة الميلاد والمؤهل وصورة شخصية وحافظة أوراق، مؤكداً على أن المتدرب يحصل على شهادة معتمدة تؤهله للعمل بشركات القطاع الخاص والإستثمارى داخل المحافظة وخارجها.





وأضاف طليب أن البرامج التدريبية ضمن مبادرة مهنتك مستقبلك والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة " وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالإهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير فرص تدريب مهنى مناسبة تؤهلم للدخول إلى سوق العمل فى منشأت القطاع الخاص والإستثمارى داخل المحافظات، مع الاهتمام بتمكين المرأة اقتصاديا من خلال تنمية قدراتها وإكسابها المهارات الفنية اللازمة..

وكانت المديرية انتهت مؤخرا من عقد دورة تدريبية على مهنة الخياطة والتفصيل بمركز ومدينة باريس بقرية جورمشين لفتيات القرية، من أجل تمكينهم اقتصاديا من خلال تنمية قدراتها واكسابهم المهارات الفنية اللازمة للالتحاق بسوق العمل وزيادة مشاركتهم فى المجتمع، كما جرى تنفيذ برنامج تدريبى للفتيات بمركز التدريب المهنى بالخارجة على مهنة طباعة المنسوجات والتى يتم تقديمها مجاناً للشباب من الجنسين من خلال التسجيل فى مراكز التدريب المهنى المختلفة فى انحاء المحافظة، وإدارة بحوث العمالة والتدريب داخل ديوان المديرية للحصول على الدورات التدريبية المتاحة تحت رعاية اللواء محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد وباشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة "إدارة شئون المرأة" بالوزارة.