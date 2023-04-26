وزير القوى العاملة يوجه بتوفير فرص عمل للمتدربين الراغبين بالقطاع الخاص

كتبت آية دعبس

اختتمت مديرية القوى العاملة بمحافظة قنا الدورة التدريبية التى تم تنفيذها بوحدة التدريب الثابتة الموجودة بنجع حمادى داخل المحافظة لعدد 15 فتاة على مهنة التفصيل والحياكة بواقع 200 ساعة تدريبية، وذلك بعد انتهاء الجانب النظرى والعملى للتدريب وتنظيم الاختبار النهائى وحصول المتدربات على شهادات إتمام التدريب، تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير فرص تدريب تتناسب مع متطلبات سوق العمل، وكذلك توفير فرص عمل لائقة بعد الإنتهاء من التدريب للراغبين من الشباب داخل منشآت القطاع الخاص والاستثمارى بالمحافظات.

وقد تلقى وزير القوى العاملة حسن شحاتة تقريراً بذلك من أحمد جابر مدير مديرية القوى العاملة بقنا، والذى أوضح فيه عقد الإختبارات النهائية للبرنامج التدريبي بحضور محمد علي محمود وكيل المديرية، وأحمد شكل مسئول التدريب بالمديرية، وعبدالحكيم عامر مدير منطقة عمل نجع حمادي، وعبدالرحيم على مدير الوحدة الثابتة بنجع حمادى، ومحمود عسكر مدير مكتب تفتيش العمل بنجع حمادي، مؤكداً ان هناك العديد من فرص التدريب على العديد من المهن التى توفرها المديرية مجاناً للشباب من ابناء المحافظة.