اليوم السابع
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نائب جمهورى: توقف جلسة محادثات البيت الأبيض حول رفع سقف الدين

الجمعة، 19 مايو 2023 09:17 م
نائب جمهورى: توقف جلسة محادثات البيت الأبيض حول رفع سقف الدين البيت الأبيض
كتب محمد جمال

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غادر كبار مفاوضى سقف الديون الجمهوريين فجأة اجتماعا مغلقا مع ممثلى البيت الأبيض بعد وقت قصير من بدايته، مما أثار الشكوك حول وضع المحادثات لتجنب تخلف الولايات المتحدة عن السداد، حسب وكالة بلومبرج.

وذكر النائب الجمهورى "جاريت جريفنز" الذى رشحه "مكارثى" لقيادة المحادثات مع البيت الأبيض، إن مفاوضى البيت الأبيض "غير معقولين"، مضيفا أن المحادثات الآن تعتبر "متوقفة".

وقال جريفز، "ما لم يكونوا على استعداد لإجراء محادثات معقولة حول كيفية المضى قدما والقيام بالشيء الصحيح، فلن نجلس هنا ونتحدث إلى أنفسنا".

وفى الوقت نفسه، غرد زعيم الحزب الجمهورى فى مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، قائلا: "لقد حان الوقت لكى يصبح البيت الأبيض جادا. الوقت هو جوهر المسألة".

وتأتى تعليقات جريفز بعد يوم من قول رئيس مجلس النواب، كيفن مكارثي، إنه يمكن التوصل لصفقة يتم التصويت عليها فى مجلس النواب الأسبوع المقبل.

وبعد انتشار هذه الأخبار، وتصريحات رئيس الفيدرالى الأمريكى التى اعترف فيها بأن صانعى السياسة قد لا يحتاجون إلى رفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لمحاربة التضخم، عكست المؤشرات الأمريكية الارتفاعات التى بدأت الجلسة بها، لتتجه للتراجع، فبحلول الساعة 16:30 بتوقيت غرينتش، تراجع مؤشر "داو جونز" بنسبة 0.43 بالمئة إلى 33,392 نقطة، كما تراجع مؤشر "S&P 500" بـ 0.35 بالمئة إلى 4,182 نقطة، ومؤشر "ناسداك" تراجع بنسبة 0.44 بالمئة إلى 12,634 نقطة.


الدين

الولايات المتحدة

سقف الدين

أمريكا



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