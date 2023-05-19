الخشت يرأس اجتماع مجلس إدارة مركز اللغات لبحث أنشطته لخدمة الطلاب والخريجين

كتب ـ محمد صبحى

عقد مجلس إدارة مركز اللغات والترجمة ، بجامعة القاهرة، اجتماعا، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، لمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بالمركز، والأنشطة، وبرامج التدريب علي مهارات تعلم اللغات والتي يتم تقديمها للطلاب والخريجين.

وخلال اجتماع المجلس، وجه الدكتور محمد الخشت بالتوسع في تقديم خدمات المركز ودوراته التدريبية للغات المختلفة والتحول الرقمي، واستحداث دورات تدريبية جديدة في مجال تعليم اللغات لتأهيل الطلاب ورفع مستوياتهم في اللغات تحدثا وكتابة.

ومن جانبها، استعرضت الدكتورة أمنية الفقي مديرة المركز، تقريرًا حول إنجازات المركز وأنشطته، ومنها عقد بروتوكولات تعاون جديدة، مما أدى إلى زيادة أعداد الدارسين بفرعي المركز سواء بحرم جامعة القاهرة أو بفرع الجامعة بالشيخ زايد.

وأوضحت الدكتورة أمنية الفقي، أن توجيهات الدكتور محمد الخشت الخاصة بتطوير المركز حققت نجاحًا كبيرًا تمثل في حصول مركز اللغات والترجمة على شهادة الأيزو، وإنشاء بوابة إلكترونية للمركز، وميكنة أعمال الإدارات وربطها من خلال سيستم داخلي، وتجديد البنيةالتحتية للمركز، بالإضافة إلى المشاركة في معارض الكتب، وإقامة العديد من معارض الملابس للطلاب بالمجان.

وأشارت إلى أن المركز استحدث دورة لتدريب وإجراء اختبار "شهادة التحول الرقمي" FDTC، والتي تعتبر شرطًا أساسيا لمناقشة طلاب الدراسات العليا أو التعيين والترقية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات المصرية، مشيرة إلى صدور قرار المجلس الأعلى للجامعات بمنح الاعتماد لمركز اللغات والترجمة بفرعيه بالقاهرة والشيخ زايد وذلك بعد استيفاء إجراءات اعتماد شهادة التحول الرقمي.

جدير بالذكر، أن مركز اللغات الأجنبية والترجمة التخصصية بجامعة القاهرة يخدم آلاف الطلاب في تحسين مستواهم في اللغات الأجنبية سواء كانوا طلاب مدارس أو جامعات، أو خريجين أو موظفين، كما يقوم المركز بفتح الباب أمام كبار السن للالتحاق بالدورات التدريبية المختلفة.