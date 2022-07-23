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مركز اللغات والترجمة بجامعة القاهرة يعلن عن دورات تدريبية بالإجازة الصيفية

السبت، 23 يوليه 2022 11:37 ص
مركز اللغات والترجمة بجامعة القاهرة يعلن عن دورات تدريبية بالإجازة الصيفية جامعة القاهرة - أرشيفية
كتب ــ محمد صبحى

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أعلن مركز اللغات والترجمة بجامعة القاهرة عن الدورات التدريبية التي يقدمها خلال فترة الإجازة الصيفية، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وتشمل دورات تدريبية فى اللغات: الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية والإيطالية والروسية، بالإضافة إلى دورات متخصصة في مجالات الترجمة الأدبية والقانونية والسياسية والاقتصادية، ودورات في التنمية البشرية والموارد البشرية والحاسب الآلي والتحول الرقمي واختبارات إتقان اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية ثانية.
 
وقالت الدكتورة أمنية الفقي مديرة مركز اللغات والترجمة، إن البرامج التدريبية التى يقدمها المركز متاحة للجميع، سواء كانوا طلاب مدارس أو جامعات، أو خريجين أو موظفين، كما يقوم المركز بفتح الباب أمام كبار السن للالتحاق بالدورات التدريبية المختلفة، مشيرة إلى أن المركز له فرعان الأول داخل حرم جامعة القاهرة بالجيزة والثاني في فرع الجامعة بمدينة الشيخ زايد.
 
وأكدت مديرة مركز اللغات والترجمة، أن المركز يشهد تطورًا ملحوظًا على كافة الأصعدة، وذلك تحت رئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، الذي يقوم بدعم المركز في أنشطته، مشيرة إلى أنه تم تجديد القاعات والمعامل وتزويدها بشاشات ذكية، واستحداث دورات تدريبية جديدة.
 
 

التعليم العالى

جامعة القاهرة

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