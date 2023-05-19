البنجر والفواكه والقهوة.. مشروبات مهمة للطاقة والنشاط

كتبت نهير عبد النبى

في فصل الصيف يعانى الكثيرون من الإرهاق والتعب وعدم القدرة على بذل مجهود لذلك يبحث الكثيرون على طرق لتقوية الجسم والطاقة ويعد ابسطهم هي المشروبات الصحية، وحسب ما ذكره موقع eatingwell فإن هناك بعض المشروبات التي تعمل على تعزيز الطاقة ومنها

الماء

الجفاف يؤثر على خلايا عضلاتك ودماغك ، وقد تشعر بذلك على شكل ضباب أو خمول. "كل خلية في جسمك تحتاج إلى الماء لتعمل إذا لم يكن هناك ما يكفي من الماء في جسمك ، فهذا يعني أنه سيتم حرمان كل خلية من هذا ، لذلك ينصح بشرب المياه دائمًا.

القهوة

تحتوي القهوة على مادة الكافيين ، وهي مادة منبهة ترتبط بمستقبلات الأدينوزين في الدماغ. يجعلك الأدينوزين تشعر بالنعاس، لكن الكافيين يمنع حدوث هذه العملية ، مما يجعلك في النهاية مستيقظًا ومتنبهًا.

- عصير الفواكه والخضراوات

على عكس الماء أو القهوة أو الشاي، تحتوى العصائر سواء عصير الفواكه أو عصير الخضراوات على مغذيات كبيرة ومنها "كربوهيدرات وبروتين ودهون"، و توفر سعرات حرارية تمنح لجسمك الطاقة.

عصير البنجر

قد لا يكون عصير البنجر خيارك الأول في المشروبات ، ولكنه قد يعزز أداء التمرين ويساعد في تقليل التعب أثناء اختبار الجري السريع ،كما أن عصير البنجر يحسن الأداء أثناء تمرين المقاومة.

ويحتوى البنجر على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعمل على تعزيز صحة الجسم.