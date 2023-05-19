تغلب على حرارة الصيف.. تناول مشروب البنجر واحصد فوائده الصحية

كتبت ميرفت رشاد

البنجر هو طعام يقدم مجموعة متنوعة من الفوائد الصحية ، مما يجعله طعامًا مثاليًا للاستهلاك في الصيف ، تحتاج أجسامنا إلى مزيد من الترطيب والتغذية بسبب الحرارة الزائدة والعرق التي تسبب الجفاف وفقدان العناصر الغذائية الأساسية، يعتبر البنجر مصدرًا ممتازًا للفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تساعد على تعزيز جهاز المناعة وتحسين صحة الجهاز الهضمي وتقليل الالتهاب ، وإليك فوائده وطرق دمجه في النظام الغذائي الصيفي ، وفقا لما نشره موقع " ndtv".

فوائد تناول مشروب البنجر:



يعتبر البنجر مصدرًا جيدًا للبوتاسيوم ، وهو معدن وإلكتروليت يمكن أن يساعد الجسم على البقاء باردًا خلال فصل الصيف.

يحتوي عصير الليمون على إلكتروليتات تساعد على منع اختلال توازن الكهارل والجفاف خلال فصل الصيف.

الزنجبيل مفيد للهضم ويساعد في إدارة مشاكل المعدة التي يسببها الصيف ، مثل عسر الهضم والانتفاخ وما إلى ذلك.

خصائص النعناع القوية المضادة للبكتيريا والفطريات والالتهابات تجعله فعالاً في التخلص من رائحة الجسم.

مكونات المشروب:



نصف كوب بنجر - زنجبيل - 2 كوب ماء- 1 ليمون -1 ملعقة كبيرة بذور شيا منقوعة-أوراق النعناع قليلة.

بعض فوائد تناول البنجر:



جذر البنجر غني بالنترات التي تتحول إلى أكسيد النيتريك في الجسم وهو موسع للأوعية يعزز تدفق الدم وإمداد الأكسجين للعضلات والأنسجة، هذا يمكن أن يزيد من مستويات الطاقة والقدرة على التحمل أثناء التدريبات والأنشطة.

يحتوي البنجر على مادة البيتين التي تساعد على تحسين وظائف الكبد وإزالة السموم من الجسم والحفاظ على الصحة المثلى، إنه مصدر جيد للألياف التي تساعد على تنظيم حركات الأمعاء ومنع الإمساك وتعزيز نمو البكتيريا المفيدة في الأمعاء.

يحتوي على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية ومحتوى مائي مرتفع ، مما يجعله غذاءً مثاليًا لفقدان الوزن وترطيبه. خامساً ، جذر البنجر غني بفيتامين C ، وهو مضاد للأكسدة يقوي جهاز المناعة ويزيد من إنتاج الكولاجين.

البنجر غني بالبوتاسيوم والمغنيسيوم اللذان يساعدان على تنظيم ضغط الدم وتقليل مستويات التوتر وتعزيز الاسترخاء، يمكن أن يساعدك دمج جذر البنجر في نظامك الغذائي في الحفاظ على نمط حياة صحي والاستمتاع بموسم الصيف.