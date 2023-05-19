اليوم السابع
Ads
الجمعة، 19 مايو 2023 03:31 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الأوقاف توجه المساجد بالصلاة على النبى لمدة خمس دقائق عقب صلاة الجمعة المقبلة

الجمعة، 19 مايو 2023 02:37 م
الأوقاف توجه المساجد بالصلاة على النبى لمدة خمس دقائق عقب صلاة الجمعة المقبلة وزارة الأوقاف
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت وزارة الأوقاف أن يكون موضوع خطبة الجمعة القادمة: "فضائل الصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم)".
 
 
وتطبيقًا عمليًّا لمضمون الخطبة تقرر أن تصدح وتلهج جميع المساجد عقب صلاة الجمعة في هذا اليوم بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لمدة ثلاث إلى خمس دقائق بالصيغة التالية : اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.

وزارة الاوقاف

وزير الاوقاف

الصلاة على النبى

خطبة الجمعة



الموضوعات المتعلقة

وزارة الأوقاف تفتتح اليوم 12 مسجدا منها 9 جديدة وتطوير وصيانة 3 أخرى

الجمعة، 19 مايو 2023 05:00 ص

ملائكة في المساجد.. أوقاف الأقصر تدعم الأطفال فى الإجازة عبر البرنامج الصيفى للطفل.. صور

الجمعة، 19 مايو 2023 03:00 ص

لا وقت للراحة.. مشروعات حياة كريمة بالقليوبية تسير بخطى متسارعة.. المحافظ: متابعة ميدانية لإزالة العوائق والوقوف على معدلات التنفيذ الفعلية.. ونسبة الأعمال بالمستشفى المركزي تتخطى 30%.. صور

الخميس، 18 مايو 2023 08:00 م

متى يولد هلال ذو الحجة ؟.. الحسابات الفلكية ترد وتكشف موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى

الخميس، 18 مايو 2023 06:00 م

وكيل أوقاف الأقصر يعلن بدء مبيعات مشروع صكوك الأضاحى فى 11 منفذا

الخميس، 18 مايو 2023 01:24 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة