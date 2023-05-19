وزارة الأوقاف تفتتح اليوم 12 مسجدا منها 9 جديدة وتطوير وصيانة 3 أخرى

تفتتح وزارة الأوقاف ( 12) مسجدًا اليوم الجمعة الموافق 19 / 5 / 2023م، منها ( 9 ) مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و( 3 ) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه ( 1135 ) مسجدًا منها ( 915 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و( 220 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا، وهى على النحو التالي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف الإسكندرية

م المسجد وعنوانه

1. بشاير الخير ( 2 ) كرموز

مديرية أوقاف المنيا

م المسجد وعنوانه

2. التوحيد – نزلة بنى خلف – مغاغة

3. المغفرة – م الدهب – القرايشة الغربية

4. المصطفى – عزبة مجلى خليل - المنيا

5. الهداية – بنى حسن الأشراف - المنيا

مديرية أوقاف البحيرة

م المسجد وعنوانه

6. عزبة دياب – أورين – شبراخيت

7. الغزالى الكبير - الدلنجات

8. المعيصرة القبلى – شبرا خيت

مديرية أوقاف الإسماعيلية

م المسجد وعنوانه

9. النور المحمدى – النمارطة – قرية أم عزام – القصاصين الجديدة

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف الإسماعيلية

م المسجد وعنوانه

1. أبو هيبه – سرابيوم - فايد

مديرية أوقاف قنا

م المسجد وعنوانه

2. العتيق – نجع فكار – بهجورة – نجع حمادي

3. العمدة همام – نجع الإمام على – الدهسة – العركى - فرشوط.