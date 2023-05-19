اليوم السابع
Ads
الجمعة، 19 مايو 2023 06:16 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

وزارة الأوقاف تفتتح اليوم 12 مسجدا منها 9 جديدة وتطوير وصيانة 3 أخرى

الجمعة، 19 مايو 2023 05:00 ص
وزارة الأوقاف تفتتح اليوم 12 مسجدا منها 9 جديدة وتطوير وصيانة 3 أخرى وزارة الأوقاف
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفتتح وزارة الأوقاف ( 12) مسجدًا اليوم الجمعة الموافق 19 / 5 / 2023م، منها ( 9 ) مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و( 3 ) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه ( 1135 ) مسجدًا منها ( 915 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و( 220 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا، وهى على النحو التالي:

 

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

 

مديرية أوقاف الإسكندرية

م المسجد وعنوانه

1. بشاير الخير ( 2 ) كرموز 

 

مديرية أوقاف المنيا

م المسجد وعنوانه

2. التوحيد – نزلة بنى خلف – مغاغة 

3. المغفرة – م الدهب – القرايشة الغربية 

4. المصطفى – عزبة مجلى خليل - المنيا

5. الهداية – بنى حسن الأشراف - المنيا

 

مديرية أوقاف البحيرة

م المسجد وعنوانه

6. عزبة دياب – أورين – شبراخيت

7. الغزالى الكبير - الدلنجات 

8. المعيصرة القبلى – شبرا خيت 

 

مديرية أوقاف الإسماعيلية

م المسجد وعنوانه

9. النور المحمدى – النمارطة – قرية أم عزام – القصاصين الجديدة

 

ثانيًا: مساجد الصيانة:

 مديرية أوقاف الإسماعيلية

م المسجد وعنوانه

1. أبو هيبه – سرابيوم - فايد

 

مديرية أوقاف قنا

م المسجد وعنوانه

2. العتيق – نجع فكار – بهجورة – نجع حمادي

3. العمدة همام – نجع الإمام على – الدهسة – العركى - فرشوط. 

 


وزارة الاوقاف

وزاره الاوقاف

خطبة الجمعة

مساجد



الموضوعات المتعلقة

وزير الأوقاف: إتمام عملية النقل للعاصمة الإدارية قبل منتصف يوليو

الأربعاء، 17 مايو 2023 07:53 م

وكيل الأوقاف للدعوة لـ"قناة الناس": الزوج عليه الاتزان والعدل بين زوجته وأمه

الأربعاء، 17 مايو 2023 08:01 م

وكيل "الأوقاف" يكشف لـ"قناة الناس" أسرار نجاح الزواج فى بيت العائلة

الأربعاء، 17 مايو 2023 09:08 م

قناة الناس تواصل تقديم برامجها المميزة.. وكيل الأوقاف: الزوج عليه أن يحقق التوازن والعدل بين زوجته وأمه.. وأمين الفتوى: لا يجوز زيارة الزوجة السابقة دون محرم.. وأحمد ممدوح: الشيخ الباجوى رائد تبسيط التراث

الخميس، 18 مايو 2023 12:41 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة