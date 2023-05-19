نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها انطلاق أعمال القمة العربية في دورتها الثانية والثلاثين بجدة، بحضور قادة وزعماء الدول العربية، في مقدمتهم الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

الرئيس السيسى يستقبل بمقر إقامته فى جدة نظيره التونسى قيس سعيد ويعرب عن التقدير للعلاقات الوثيقة والتاريخية بين مصر وتونس

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية، وذلك على هامش مشاركة سيادته في القمة العربية بجدة، وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس أعرب عن التقدير للعلاقات الوثيقة والتاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين على المستويين الرسمي والشعبي، متمنياً كل التوفيق والنجاح لتونس تحت قيادة الرئيس قيس سعيد خلال هذا المنعطف الهام من تاريخ الشعب التونسي، ومؤكداً تطلع مصر إلى تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين إلى إطار مستدام من التكامل الاقتصادي والتعاون الاستراتيجي، ودعم مصر لكافة الجهود الجارية لمواصلة مسيرة التنمية والإصلاح بتونس. الرئيس السيسي يلتقى "ميقاتى" ويؤكد أهمية إعلاء المصالح العليا للشعب اللبنانى التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع نجيب ميقاتي، رئيس الوزراء اللبناني، وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس أكد الاعتزاز بخصوصية العلاقات الوطيدة بين مصر ولبنان على المستويين الرسمي والشعبي، معرباً عن خالص التمنيات بالنجاح في إدارة عمل الحكومة اللبنانية خلال هذه الفترة الدقيقة من تاريخ لبنان، بما يلبي تطلعات الشعب اللبناني في تحقيق المزيد من التقدم والأمن والاستقرار، ويساعد على تخطي الأزمات التي تواجه لبنان وإجراء الإصلاحات اللازمة لتجاوز المرحلة الدقيقة الراهنة، مؤكداً أهمية إعلاء المصالح العليا للشعب اللبناني.

انطلاق أعمال القمة العربية اليوم فى جدة بمشاركة الرئيس السيسى

تحتضن مدينة جدة السعودية، اليوم الجمعة، أعمال القمة العربية في دورتها الثانية والثلاثين، بحضور قادة وزعماء الدول العربية، في مقدمتهم الرئيس عبد الفتاح السيسى.

رويترز: الرئيس الأوكرانى يشارك فى القمة العربية بجدة يشارك الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، فى القمة العربية المقرر انعقادها فى جدة اليوم الجمعة، وفق ما أوردت سكاى نيوز نقلا عن رويترز .

وزير التعليم يحيل واقعة تسريب امتحان دراسات الإعدادية بالدقهلية للنيابة العامة

صرح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأنه فور حدوث واقعة تسريب امتحان مادة الدراسات الاجتماعية لل شهادة الاعدادية بمحافظة الدقهلية، تم إلغاء الامتحان وتأجيله ليوم السبت المقبل الموافق 20 مايو، كما وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بإحالة كل من تورط أو تسبب في واقعة التسريب أو قصر في الاجراءات المنظمة لسير الامتحانات بالمحافظة للنيابة العامة. الوفد التجارى الأرجنتينى: التوسع الاقتصادى بمصر مشجع ونعمل على تعاون مستدام أكد أعضاء وفد تجارى رفيع المستوى يضم 35 فردًا من مقاطعات وسط الأرجنتين، أن التوسع الاقتصادى الذى تشهده مصر مُشجع جدًا للمستثمرين، ويساعد فى الدفع بعلاقات التعاون نحو أفق أرحب، بما يلبى التطلعات والأهداف المشتركة للبلدين. الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة اليوم وغدا بسبب كتل هوائية قادمة من أوروبا قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ فصل الربيع يشهد تقلبات جوية حادة وسريعة، ما يؤدي إلى حدوث اختلاف في درجات الحرارة من يوم لآخر، مضيفة أننا بدأنا النصف الثاني من هذا الفصل المعروف بتكرار موجات الارتفاع في درجات الحرارة. اليوم.. الخط الثالث للمترو يمد ساعات العمل استعدادا لمباراة الأهلى والترجى تزيد الشركة الفرنسية المشغلة للخط الثالث لمترو الأنفاق، عدد ساعات عمل مترو الأنفاق، وكذلك عدد القطارات وذلك بالتزامن مع إقامة مباراة الأهلى والترجى التونسى مساء اليوم الجمعة. اليوم.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ذى القعدة لعام 1444 هجريا تستطلع دار الإفتاء اليوم الجمعة عقب صلاة المغرب، هلال شهر ذى القعدة لعام 1444 هجريًا بواسطة اللجان الشرعية المنتشرة بمحافظات الجمهورية، وسوف يتم اصدار بيان بنتيجة رؤية الهلال.

وزارة الأوقاف تفتتح اليوم 12 مسجدا منها 9 جديدة وتطوير وصيانة 3 أخرى