اليوم السابع
Ads
الجمعة، 19 مايو 2023 04:41 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

عشية "القمة العربية".. العاهل السعودى يصدر عددا من الأوامر الملكية

الجمعة، 19 مايو 2023 04:00 ص
عشية "القمة العربية".. العاهل السعودى يصدر عددا من الأوامر الملكية العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدر العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عددا من الأوامر الملكية، تضمنت إعفاءات وتكليفات لمسؤولين في البلاد.

ونص الأمر الملكي الأول على "إعفاء الأمير أحمد بن عبدالله بن عبد الرحمن آل سعود، محافظ الدرعية من منصبه، وإبلاغ الأمر هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه".

وفي الأمر الملكي الثاني، جاء فيه أنه "بناءً على ما عرضه علينا صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، أمرنا بإعفاء فهد بن عبدالمحسن بن صالح الرشيد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض من منصبه. على أن يكلف إبراهيم بن محمد بن إبراهيم السلطان بالقيام بعمل الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض بالإضافة إلى عمله ومهامه الأخرى. وأيضا إبلاغ الأمر هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه".

ونص الأمر الملكي الثالث على "تعيين فهد بن عبد المحسن بن صالح الرشيد مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة، على أن يبلغ الأمر هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه".

وذكر نص الأمر الملكي الرابع على أن "يُعفى محمد بن طلال النحاس محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من منصبه، وتعيين عبدالعزيز بن حسن بن علي البوق محافظاً للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمرتبة الممتازة. وإبلاغ الأمر هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه".


السعوديه

اخبار السعوديه

سلمان بن عبد العزيز

القمه العربيه

اخبار المملكه



الموضوعات المتعلقة

وزير الخارجية السعودى يرحب بمشاركة سوريا فى اجتماع وزراء الخارجية العرب بجدة

الأربعاء، 17 مايو 2023 03:10 م

السعودية تتسلم رئاسة اجتماع وزراء الخارجية التحضيرى للقمة العربية من الجزائر

الأربعاء، 17 مايو 2023 03:14 م

وزير الخارجية السعودى: نأمل أن تحقق "قمة جدة" التطلعات المرجوة منها

الأربعاء، 17 مايو 2023 03:33 م

مجلس الوزراء السعودى يرحب بقادة الدول المشاركين في القمة العربية

الأربعاء، 17 مايو 2023 04:28 م

غدا.. ولى عهد الكويت يتوجه للسعودية لترؤس وفد بلاده فى القمة العربية بجدة

الخميس، 18 مايو 2023 12:24 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة