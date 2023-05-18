وفي معرض تعليقه على إمكانية زيارة زيلينسكي لليابان، قال جوفكفا: "سنتخذ قرارا نهائيا بناء على الوضع في ساحة المعركة".

وأضاف أن الرئيس الأوكرانى سيشارك بالتأكيد في قمة مجموعة السبع، على الرغم من أنه لم يتضح بعد في أي شكل، بحسب وكالة أنباء أوكرينفورم ـ الأوكرانية.

يذكر أن زيلينسكي كان قد قبل في مارس الماضي دعوة من رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا للمشاركة في قمة مجموعة السبع على الإنترنت.

وعلى الصعيد الميداني، أعلن القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليرى زالوجنى، اليوم الخميس، أن الجيش الروسي شن عدة موجات من الهجمات الصاروخية من جهات مختلفة، حيث تمكنت قوات الدفاع الجوي، بالتعاون مع المكونات الأخرى لقوات الدفاع الأوكرانية من إسقاط، 29 صاروخا من طراز كروز.

وقال زالوجني -في بيان نقلته وكالة أنباء يوكريفورم الأوكرانية- "تم إطلاق ما مجموعه 30 صاروخ كروز بحري وجوي وبري وأُطلق 22 صاروخ كروز من طراز Kh-101 / Kh-555 من طائرات استراتيجية، كما تم إطلاق ستة صواريخ من طراز كاليبر من السفن الحربية في البحر الأسود، وكذلك صاروخان كروز من طراز إسكندر- كيه من أنظمة الصواريخ العملياتية والتكتيكية الأرضية ".

وأضاف أنه تم إسقاط طائرتين بدون طيار هجومية من طراز شاهد -136 / 131 وطائرتين استطلاع بدون طيار.