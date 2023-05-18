محافظ القليوبية يوجه بسرعة الانتهاء من تطوير شارع فريد ندا ببنها

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة ميدانية لمُتابعة أعمال التطوير والرصف الجارية بالجهة القبلية والبحرية لكوبرى المصنع الحربى لربطه بالطريق الحر بنها - المنصورة والخروج لطريق مصر إسكندرية الزراعى بسهولة بطول 700 متر، وذلك فى إطار الخطة الشاملة للمحافظة لتطوير ورفع كفاءة الميادين العامة والشوارع الرئيسية والفرعية للارتقاء بالمظهر الحضارى والعمل على سيولة الحركة المرورية لإحداث نقلة نوعية بمختلف مُدن وأحياء المحافظة.

وأوضحت محافظة القليوبية ، فى بيان لها، أنه تم تكسير الأسفلت القديم وتسوية الطريق من الجهتين للبدء بأعمال الرصف تحت إشراف إدارة الطرق بمجلس مدينة بنها، حيث رافق المحافظ بالجولة محمد مرعى رئيس مركز ومدينة بنها، ومسئولى الشركة المنفذة للأعمال وإدارة الطرق بمجلس مدينة بنها.

وتابع "المحافظ"، أعمال تطوير السور الجانبى بجوار المصنع الحربى بعد نزلة الكوبرى اتجاه بنها، موجهاً بتدعيم السور بالخرسانة وتوزيع أعمدة الإنارة على السور بشكل مُنتظم، بالإضافة إلى التنسيق مع مُلاك الأراضى بجوار سور الكوبرى اتجاه الطريق الزراعى لجعله مكاناً حضارياً يليق بمدخل مدينة بنها.

وكشفت المحافظة، أنه تم أيضا التأكيد على سرعة الانتهاء من تركيب بلاط الإنترلوك على الرصيف الجانبى لكوبرى المصنع الحربى.

ووجه محافظ القليوبية، بضرورة تسريع وتيرة العمل وتكثيف العمالة والعمل على مدار الساعة لنهو باقى أعمال المرحلة، مع مراعاة المواصفات الفنية والرسومات الهندسية للتطوير تجنباً لحدوث أخطاء مُستقبلاً، مجدداً التأكيد على رؤساء المراكز والمُدن والأحياء بتكثيف التواجد الميدانى لمتابعة خطة الرصف على مستوى المحافظة مع ضرورة بذل مزيد من الجهد والتواصل مع الشركات المُنفذة لتقديم التيسيرات اللازمة وتحقيق معدلات إنجاز فعلية، كون قطاع الطرق أحد المحاور الرئيسية للتنمية المستدامة والمساهمة فى تسهيل الحركة المرورية والتُجارية بالمحافظة بهدف الإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة لمواطنى القليوبية.