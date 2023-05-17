محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير مجزر كفر سعد ببنها وإنشاء السوق الحضاري بالقناطر الخيرية

استهل المحافظ، جولته بتفقد أعمال تطوير مجزر كفر سعد بمركز ومدينة بنها، والقائم علي تنفيذها إحدي الشركات وتحت إشراف مديرية الإسكان بالقليوبية، وتبلغ مساحته الإجمالية 4900م2، ويضُم صالتين للذبيح، تبلغ مساحة كلاً منها 360م2، فضلاً عن عنبر لاستقبال الحيوانات، وغرفة الإعدام ومحرقة، وسيتم الانتهاء من أعمال التطوير خلال نهاية شهر يونيو القادم وذلك لدخوله الخدمة واستقبال الأضاحي بعيد الأضحى المبارك، ويشمل التطوير تغير الأرضيات بالكامل بأرضيات خرسانية مسلحة، بالإضافة إلي تغير خطوط الصرف وخطوط المياه مع إعادة تطوير السور الخارجي للمجزر، وذلك بتكلفة 19 مليون جنيه.

وأكد المحافظ، خلال تفقده للمجزر أن الهدف من أعمال التطوير هو الحفاظ علي صحة المواطن من خلال انتاج لحوم صحية وآمنة لا تتسبب في نقل الأمراض وتوفير لحوم حمراء ذات جودة عالية بأسعار مخفضة طوال العام.

ومن جانبه وجه المحافظ، الشركة المنفذة بالالتزام بالمواعيد المحددة لتسليم المجزر من خلال مضاعفة ساعات العمل بالموقع، والإلتزام بالمواصفات القياسية والأكواد المحددة طبقا للاشتراطات المحددة هندسيا وقانونيا.

واستكمل الهجان، الجولة بمتابعة أعمال رصف وتطوير طريق الحادثة / أبو الغيط القناطر الخيرية، والذي يتم تحت إشراف مديرية الطرق بالقليوبية، ويبلُغ طول الطريق بالكامل إلي 6 كيلو متر ومتوسط عرض الطريق ما بين 16 متر وحتى 18.5 متر، والذى يبدأ من ميدان السلام "كوبرى الحادثة" وحتى نزلة الدائري بباسوس، مُقسم إلي قطاعين القطاع الأول ضمن خطة رد الشئ لأصله، والقطاع الثاني ضمن الخطة الاستثمارية 2022 – 2023، وقد تم الانتهاء من رصف 3 كم بالطبقة الأولى (الرابطة) وجاري التجهيز للطبقة السطحية النهائية، وتم رصف 1 كم بالطبقة السطحية النهائية، ويتبقى 2 كم وجاري الانتهاء منهم، كذلك جاري الانتهاء من تركيب بلاط الإنترلوك على الأرصفة الجانبية.

وفي سياق مُتصل تابع المحافظ، أعمال تغطية ترعة الباسوسية القناطر الخيرية والتي تتم تحت إشراف مديرية الطرق، كطريق بديل لقرية "باسوس -القناطر الخيرية"، مما يسهل حركة المرور على المواطنين، وقد تم الانتهاء من تغطية الترعة بالكامل بطول3.1 كيلو متر، وتمت أعمال الرصف بالطبقة السطحية النهائية وفتح الطريق البديل لقرية باسوس القناطر الخيرية.

واستكمل الهجان، جولته بتفقد أعمال إنشاء السوق الحضاري بمنطقة ترعة الساحل بمدينة القناطر الخيرية، وذلك للقضاء على العشوائيات والظهور بالمظهر الحضاري في شوارع المدينة السياحية حيث يتكون السوق من 19 محل، ودوره مياه، باعتماد مالي 3 ملايين جنيها كمرحلة اولي تبلغ مساحة المحل الواحد ١٠ أمتار وذلك تحت إشراف مديرية الإسكان بالقليوبية.

كما تفقد اعمال إنشاء المحطة الوسيطة وخط فرز أولي مستقبلي بمدينة القناطر الخيرية الوسيطة على مساحة 4.5 فدان، وتستوعب 10 آلاف طن يوميا، وسيتم إنشاء خط فرز أولي مستقبلي بالمحطة سيقلل عملية نقل القمامة بنسبة 40%، وسيستغرق عملية الإنشاء 6 شهور من تاريخه، وتم إسناد الأعمال إلى أحد الشركات بتكلفة 40 مليون جنيه، وستخدم المحطة مدينتى القناطر الخيرية وقليوب وسيتم دعم المحطة بالمعدات اللازمة للتشغيل بالتنسيق مع وزارة البيئة ومن الخطة الاستثمارية للمحافظة.

وأكد المحافظ، على حرص المحافظة على الارتقاء بمنظومة النظافة من خلال إنشاء المحطات الوسيطة التى تسهم بشكل كبير فى القضاء على تراكمات القمامة بالشوارع لحين نقلها إلى المدافن العمومية بالعبور.

جاءت الجولة بحضور محمد مرعي رئيس مجلس مدينة بنها، واللواء طارق ماهر رئيس مدينة القناطر الخيرية، والمهندس على عودة وكيل وزارة الإسكان، والمهندسة حنان جمال مدير مديرية الطرق، والمهندس حسام العيلة مدير المشروعات بمديرية الإسكان.