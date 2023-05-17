رئيس اللجنة العسكرية للناتو في مولدوفا في زيارة هي الأولى من نوعها

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زار رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلنطي (ناتو) الأدميرال روب باور جمهورية مولدوفا بناءً على دعوة من رئيس الأركان العامة للجيش الوطني قائد لواء إدوارد أولادسيوك.



وذكر بيان صادر عن حلف الناتو أن الأدميرال باور يعتبر أول رئيس للجنة العسكرية لحلف الناتو يزور مولدوفا، حيث جاءت زيارته على أساس أكثر من 30 عامًا من التعاون بين الناتو وجمهورية مولدوفا.



والتقى باور خلال الزيارة برئيس وزراء مولدوفا ووزير الدفاع وكبار القادة من هيئة الأركان العامة للجيش الوطني، وكذلك مع مسئولين آخرين رفيعي المستوى من المؤسسات الوطنية، من بينهم ممثلي اللجنة البرلمانية للأمن القومي والدفاع والنظام العام.



واستقبل قائد اللواء أولادسيوك رئيس اللجنة العسكرية لحلف الناتو في مقر وزارة الدفاع بالعاصمة تشيسيناو في احتفال عسكري رسمي أعقبه اجتماع مع وزير الدفاع المولدوفي أناتولي نوساتشي لمناقشة التطورات التي تجريها مولدوفا باستمرار في قطاعي الأمن والدفاع.



تجدر الإشارة إلى أن دول الحلفاء وافقوا خلال اجتماع في فبراير الماضي على تكثيف دعمهم العملي لتحسين القدرات الدفاعية والأمنية لمولدوفا، والتي تشمل حزمة لبناء القدرات الدفاعية المحسنة.