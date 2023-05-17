جنايات المنصورة تنظر محاكمة متهم بقتل شخص داخل مسجد أثناء صلاة الجمعة

تباشر الدائرة الثانية بمحكمه جنايات المنصورة اليوم، برئاسة المستشار السعودي يوسف الشربيني رئيس المحكمة، وعضوية وسام ماهر السيد أحمد، عبدالله عبدالله مطاوع، السيد عبده منصور، وسكرتارية محمد السيد محمود، السيد مصطفي رجب، محاكمة المتهم بإنهاء حياة شخص داخل مسجد أثناء آداء صلاة الجمعة في قرية ميت السودان مركز دكرنس بمحافظة الدقهلية.

وتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير البحث الجنائي بورود إشارة من مأمور مركز شرطة دكرنس، بورود بلاغ من الأهالي بقيام شخص بالهجوم علي آخر داخل المسجد أثناء أداء صلاه الجمعه وقيامه بطعنه عده طعنات بسلاح أبيض أمام مرأي ومسمع من الجميع.

وانتقلت قوه أمنية من مباحث مركز شرطة دكرنس لمكان البلاغ محل الواقعه، وتبين مصرع الشربيني عوض المتولي، بطعنات متفرقه علي يد صابر. ف. ع. ع. 35 عام ومقيمان قرية ميت السودان دائرة المركز، وتمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض علي الجاني وتحويله للنيابة العامة.

وأمرت النيابة العامة بتحويل القضيه إلي محكمه جنايات المنصورة، حيث جاء بيان النيابه العامة بأنه بعد الاطلاع علي الأوراق وما تم فيها من تحقيقات تتهم النيابة العامة، المتهم صابر. ف. ع. ع.35. عاما، فلاح، 35 عاما، مقيم ميت السودان مركز دكرنس، انه في يوم 9/9/2022، قتل المجني عليه الشربيني عوض المتولي، عمدا مع سبق الإصرار والترصد بان بيت النيه وعقد العزم المصمم علي إزهاق روحه، واعد لذلك سلاح ابيض سكين وتوجه اليه، حيث مكان تواجده داخل إحدي دور العبادة، واستل السلاح الأبيض حوزته من طيات ملابسه مباغتا اياه من طعنات استقرت في رقبته، تاركا إياه مضرجا بدمائه، محدثا ما قد حل به من إصابات والموضحه في تقرير الصفه التشريحيه، وأحرز بغير ترخيص سلاح أبيض "سكينتين" المستخدمين في تنفيذ الجريمة.

وطلب محام الجاني أثناء دفاعه أمام هيئة المحكمة بعرض الجاني علي أخصاء في الطب النفسي، لتوقيع الكشف الطبي علي المتهم وبيان صحه قواه العقلية، والتي جاء في تقريرها أن المتهم يعاني من مرض وراثي عبارة عن اضطرابات ونوبات نفسية وعصبية، ومازالت تباشر محكمة جنايات المنصورة جلساتها لمحاكمة المتهم والنطق بالحكم.