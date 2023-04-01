6 فوائد لتناول البرتقال فى رمضان.. أهمها تحسين الهضم وضبط الكولسترول

البرتقال من أشهر الفواكه الحمضية، ويعد مصدر ممتاز لفيتامين سي ويساعد على امتصاص الكالسيوم في الجسم، كما يحتوي أيضًا على فيتامين أ كما أنه مصدر للصوديوم، البوتاسيوم، المغنيسيوم، النحاس، ويعد من الأطعمة التي تشكل القلويات حيث يخلف وراءه المادة القلوية في الأنسجة وبعدها يتم استغلاله وهذا ما يدفع إلى تحسين مقاومة الجسم، ويعد من أفضل الفواكه التى يجب تناولها خلال شهر رمضان لتجنب الإصابة ببعض الأمراض ، وفقا لما نشره موقع " eatthis".
6 فوائد لتناول البرتقال فى رمضان.. أهمها تحسين الهضم وضبط الكولسترولالسبت، 01 أبريل 2023 09:00 م
البرتقال
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