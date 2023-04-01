6 فوائد لتناول البرتقال فى رمضان.. أهمها تحسين الهضم وضبط الكولسترول

كتبت ميرفت رشاد

البرتقال من أشهر الفواكه الحمضية، ويعد مصدر ممتاز لفيتامين سي ويساعد على امتصاص الكالسيوم في الجسم، كما يحتوي أيضًا على فيتامين أ كما أنه مصدر للصوديوم، البوتاسيوم، المغنيسيوم، النحاس، ويعد من الأطعمة التي تشكل القلويات حيث يخلف وراءه المادة القلوية في الأنسجة وبعدها يتم استغلاله وهذا ما يدفع إلى تحسين مقاومة الجسم، ويعد من أفضل الفواكه التى يجب تناولها خلال شهر رمضان لتجنب الإصابة ببعض الأمراض ، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

الفوائد الصحية لتناول البرتقال : تحسين نسبة الكوليسترول في الدم: إذا كنت تعاني من ارتفاع الكوليسترول ، أو ترغب في الحفاظ على مستويات الكوليسترول في نطاق صحي فقد يكون وضع بعض البرتقال في قائمتك أسهل طريقة لتحقيق هذا الهدف.



تقليل آلام ما بعد التمرين: تريد التعافي بشكل أكثر فعالية من التدريبات الخاصة بك؟ جرب إضافة بعض البرتقال إلى روتينك المعتاد، يعتبر البرتقال مصدرًا ممتازًا لفيتامين سي ، والذي قد يكون قادرًا على درء بعض الآثار غير اللطيفة للتدريبات.



تقليل خطر الإصابة بسرطان المريء: يعتبر البرتقال مصدرًا ممتازًا لحمض الستريك ، والذي قد يكون له تأثير وقائي ضد أنواع معينة من السرطان. وفقًا لدراسة نُشرت عام 2017 في مجلة Cell Journal ، فقد ثبت أن التركيزات العالية من حمض الستريك فعالة في الحد من تكاثر خلايا سرطان المريء والتسبب في موت الخلايا.



تنظيم عملية الهضم: إذا كنت ترغب في الحفاظ على حركة الهضم لديك كالساعة ، فإن تناول البرتقال يمكن أن يساعدك، تحتوي حبة برتقالة متوسطة الحجم على 2.8 جرام من الألياف ، والتي يمكن أن تساعد في الحفاظ على عمل الجهاز الهضمي بانتظام.



تقليل خطر الإصابة بنوبة قلبية: سواء كان لديك تاريخ عائلي من مشاكل القلب والأوعية الدموية أو كنت ترغب ببساطة في منع مشاكل القلب باستمرار ، فإن إضافة بعض البرتقال إلى قائمتك يعد اختيارًا ذكيًا لقلبك.