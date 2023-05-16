7 ورش عمل ضمن فعاليات الملتقى الثقافى بالعريش لشباب المحافظات الحدودية

شمال سيناء ـ محمد حسين

يبدأ اليوم 90 شابا من كافة المحافظات مشاركتهم المتواصلة بفعاليات الملتقى الثقافي بالعريش لشباب المحافظات الحدودية بتنفيذ الورش الفنية بقصر ثقافة العريش.

قال أشرف المشرحانى، مدير عام فرع ثقافة شمال سيناء لـ "اليوم السابع"، إن الورش تتضمن ورشة حرف بيئية فى مجال المشغولات الجلدية، وورشة حرفية فى مجال الحلى، ورشة حرف بيئية فى مجال ديكوباج، ورشة حرف بيئية فى مجال النحاس والصدف، ورشة بيئية فى مجال الخيامية، ورشة فنية في مجال التشكيل بالورق، ورشة فنية فى مجال الدراما المسرحية.

وأضاف أنه تستمر هذه الورش بقصر ثقافة العريش يوميا حتى مساء غدا الخميس 18 مايو.

وأشار إلى ان انطلقت فعاليات الملتقى وتتضمن إضافة للورش زيارة مدن ومعالم سيناء، وتختتم باحتفال كبير سيتم به عرض منتجات الورش وتكريم المتميزين وتوزيع شهادات التقدير.

يذكر انه تستتضيف محافظة شمال سيناء فعاليات الملتقى الثقافي الحادي عشر من البرنامج الرئاسي "أهل مصر" لشباب المحافظات الحدودية، بمدينة العريش، بمشاركة 90 شابا وفتاة من كل المحافظات الحدودية "شمال سيناء، جنوب سيناء، الشلاتين وحلايب بمحافظة البحر الأحمر، أسوان، الوادي الجديد، مطروح" وشباب محافظة القاهرة، وتستمر الفعاليات حتى 20 مايو الحالي، وتنظم الملتقى هيئة قصور الثقافة تنفيذا لتوجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة بتكثيف الفعاليات الثقافية والفنية بسيناء.

واعلنت هيئة قصور الثقافة ان الملتقى يهدف إلى اكتشاف مواهب الشباب المشارك ودعمها وترسيخ قيم الانتماء والمواطنة، إضافة إلى إتاحة الفرص للشباب لتبادل الأفكار والآراء والتعرف بعادات وتقاليد أقرانهم في المحافظات المختلفة، كما يهدف إلى التعرف على بعض المعالم السياحية والثقافية لأرض الفيروز، وتنمية مهارات الشباب وتعليمهم فنيات بعض الحرف الفنية، في إطار استراتيجية وزارة الثقافة للتمكين الاقتصادي والعدالة الثقافية.

ويقام الملتقى بقصر ثقافة العريش، ويتضمن مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، حيث تقام ورش فنية في عدة مجالات منها ورشة المسرح، ورشة الديكوباج، ورشة الطرق على النحاس، ورشة الخيامية، ورشة أشغال الجلود، ورشة الحلي، كما تتضمن الفعاليات عددا من الزيارات إلى بعض معالم المدينة ومنها "محمية الزرانيق، مصنع زيت الزيتون"، بالإضافة إلى مشاهدة عرض سينمائي لسينما الشعب بالقصر.

والملتقى تنظمه الإدارة العامة للثقافة الشباب والعمال برئاسة أحمد يسري، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، ويقام بالتعاون مع فرع ثقافة شمال سيناء برئاسة أشرف المشرحاني، بإقليم القناة وسيناء الثقافي.

وسبق للهيئة أن نظمت عشرة ملتقيات سابقة لشباب المحافظات الحدودية، بكل من: الأسمرات، أسوان، مطروح، الغردقة، بورسعيد، الوادي الجديد، دمياط الجديدة، توشكى، سيوة، الأقصر.

و"أهل مصر" برنامج رئاسي يستهدف تحقيق العدالة الثقافية وتدعيم قيم الانتماء للوطن في نفوس أبنائه، وتعزيز القيم الإيجابية بالمجتمع، وتبادل الخبرات، ويستهدف فئات الطفل، والشباب، والمرأة، عبر برامج ثقافية وفنية تعمل على إلقاء الضوء على التنوع والثراء الثقافي بالمحافظات الحدودية.