ثقافة شمال سيناء تطلق العرض المسرحى "شحاتين وحرامية" الأسبوع المقبل

شمال سيناء ـ محمد حسين

يستعد فرع ثقافة شمال سيناء لإطلاق العرض المسرحى " شحاتين وحرامية" على مسرح قصر ثقافة العريش خلال الفترة من 15 حتى 17 مايو 2023 .

قال أشرف المشرحانى، مدير عام فرع ثقافة شمال سيناء لـ "اليوم السابع"، إن موسم العروض المسرحية الجديد يعود لشمال سيناء، بعد أن أصبحت آمنة مستقرة من خلال عروض متنوعة يبدع فيه شباب من مدينة العريش، ويستقبل الجمهور لمشاهدته بمسرح قصر ثقافة العريش الساعة السابعة والنصف مساء من 15 حتى 17 مايو 2023 .

وأوضح أن العرض « فرقه المفتش هريسة» عن الدراما الغنائية الاستعراضية شحاتين وحرامية، من إنتاج وزارة الثقافة الهيئة العامة لقصور الثقافة وإقليم القناة وسيناء الثقافى بفرع ثقافة شمال سيناء من خلال قصر ثقافـة العريـــــش، ومساعد مخرج العرض روان الشريف، والمخرج منفذ أحمد ناجي، وسينوغرافيا وإخراج يوسف وهدان .