جهاز الإحصاء: 26.8% من المصريين من الشباب أعمارهم بين 15- 29 سنة

كتب: مدحت عادل

بمناسبة اليوم العالمى للأسرة، أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، مجموعة من المؤشرات الإحصائية الهامة، التى يصدرها الجهاز الخاصة بالأسر المصرية، والتى ترصد عدد الأسر المصرية وتوزيع الفئات العمرية.

وأظهرت البيانات، أن 34.3% من الأفراد فى الفئة العمرية أقل من 15 سنة، و26.8% من الأفراد فى فئة الشباب 15-29 سنة، و35.1% من الأفراد فى الفئة العمرية 30-64 سنة، وأخيرا 3.9% نسبة كبار السن 65 سنة فأكثر.

وإجمالا بلغ عدد الأسر المصرية 25.8 مليون أسرة وفقا لتقديرات السكان فى الأول من يناير الماضي، وأن 55.4% من إجمالى عدد الأسر يقيمون بالريف "14.3 مليون أسرة"، مقابل 44.6٪ من إجمالى عدد الأسر يقيمون بالحضر 11.5 مليون أسرة.

ويوافق الاحتفال باليوم العالمى للأسرة 15 مايو من كل عام، والذى أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1993، للدعوة إلى الاهتمام بالأسرة وحث كافة الدول والهيئات الرسمية وغير الرسمية للعمل على رفع المستوى المعيشى للأسرة لتكون وحدة فعالة فى التنمية الشاملة وتحقيق الأهداف التنموية، ويعكس اليوم الأهمية التى يوليها المجتمع الدولى للأسر ودورها فى التنمية، ويتم الاحتفال هذا العام تحت شعار "الأسر والاتجاهات الديموغرافية".