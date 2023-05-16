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تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع

الثلاثاء، 16 مايو 2023 10:21 ص
تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع البورصة المصرية - ارشيفية
كتب هانى الحوتى

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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء،  منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على صعود.
 
وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.66% ليصل إلى مستوى 17021 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.77% ليصل إلى مستوى 3098 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.72% ليصل إلى مستوى 20374 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.73% ليصل إلى مستوى 7105 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 3030 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 4586 نقطة.

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